Многослойный омлет. Оригинальное блюдо на завтрак из обычного яйца

Многослойный омлет один из многих способов приготовления блюд из яиц, который непременно понравится всем Вашим домочадцам. Не удивляйтесь, если дети попросят добавки.

Многослойный омлет: ингредиенты

Многослойный омлет. Оригинальное блюдо на завтрак из обычного яйца 4

  1. Сыр моцарелла — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  2. Яйца — 6 шт. (шесть штук)
  3. Ветчина — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  4. Помидоры вяленые — 30 гр. (тридцать грамм)
  5. Соль, перец — по вкусу
  6. Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Белки отделите от желтков. Масло разогрейте в сковороде, вылейте туда желтки, посыпьте тёртой моцареллой, приправьте солью и перцем, пока поверхность ещё жидкая.
  2. После того, когжа желтковый блин приготовится снизу, сложите его пополам, на освободившуюся половину вылейте около половины белков.
  3. Выложите на белки кусочки ветчины.
  4. Затем желтки переверните таким образом, чтобы они оказались сверху белков.
  5. Вылейте на освободившуюся половину остальные белки, сверху выложите порезанные на кусочки вяленые помидоры.
  6. Омлет ещё раз переверните таким образом, чтобы последний слой из белков оказался снизу, накройте крышкой и на минимальном огне готовьте ещё несколько минут.

Многослойный омлет станет любимым Вашим завтраком.

Многослойный омлет

 

Готовьте на здоровье!

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