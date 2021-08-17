Печенье Вишня под снегом. Десерт, которые напомнит о детстве, домашнем уюте

Печенье Вишня под снегом — настоящее лакомство для сладкоежек.
Печенье Вишня под снегом: ингредиенты
- Вишня
- Пшеничная мука – 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Вишнёвое варенье – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Тростниковый сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахарная пудра – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Сперва в специальную ёмкость просейте муку. Добавьте сахар, разрыхлитель и перемешайте.
- Затем добавьте яйца, сливочное масло и перемешайте. Также можете добавить сметану. Кака можно быстро замесите тесто.
- Раскатайте тесто, чтобы получилось длинное тесто в виде прямоугольника. Намажьте край вареньем, затем на нём выложите ягоды. Тесто сверните и нарежьте так, чтобы в каждом куске осталось по 2 ягодки.
- Выложите на противень и готовьте 20 минут при температуре 180 градусов. Посыпьте в конце сахарной пудрой.
Печенье Вишня под снегом — вкусно, легко и быстро.
Пеките на здоровье!
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