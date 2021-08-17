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Печенье Вишня под снегом. Десерт, которые напомнит о детстве, домашнем уюте

Печенье Вишня под снегом — настоящее лакомство для сладкоежек.

Печенье Вишня под снегом: ингредиенты

Печенье Вишня под снегом

  1. Вишня
  2. Пшеничная мука – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Вишнёвое варенье – 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  6. Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  7. Тростниковый сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  8. Сахарная пудра – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  9. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Сперва в специальную ёмкость просейте муку. Добавьте сахар, разрыхлитель и перемешайте.
  • Затем добавьте яйца, сливочное масло и перемешайте. Также можете добавить сметану. Кака можно быстро замесите тесто.
  • Раскатайте тесто, чтобы получилось длинное тесто в виде прямоугольника. Намажьте край вареньем, затем на нём выложите ягоды. Тесто сверните и нарежьте так, чтобы в каждом куске осталось по 2 ягодки.
  • Выложите на противень и готовьте 20 минут при температуре 180 градусов. Посыпьте в конце сахарной пудрой.

Печенье Вишня под снегом — вкусно, легко и быстро.

Печенье Вишня под снегом. Десерт, которые напомнит о детстве, домашнем уюте 4

Пеките на здоровье!

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