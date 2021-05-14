«Несъедобная еда в советских столовых»: сравниваю с сегодняшним меню

Я такие заведения посещала нечасто, но все же доводилось даже в самом раннем детстве. Хорошо запомнилось мне картофельное пюре, салат из свеклы, очень вкусный компот и котлеты. Даже нет, не так… КОТЛЕТЫ! Котлетища! Они были очень вкусными, как, впрочем, и другие блюда. Не нравился мне только кисель и манная каша.

А вот что по этому поводу думают те, кто моложе меня..

Вот читаю об этом пост. Мнение первое — в советских заведениях общественного питания еда была невкусной и плохого качества, потому что работающие там люди не были заинтересованы работать хорошо, им было все равно, что подадут на стол посетителям. Почему? Потому что у людей не было выбора, они все равно будут ходить в эти столовые, так зачем лишний раз напрягаться?

Хорошо, давайте посмотрим для начала на само меню этих «ужасных» столовых. Желательно, вместе с ценами и размером порций.

В расчете на 100 грамм

В среднем в 60-70х годах зарплата составляла от 100 до 120 рублей в месяц. А теперь посчитаем, сколько нужно было потратить на один обед в столовой. Вот я бы из этого меню заказала салат из капусты за 5 копеек, обязательно котлету за 15 коп., плов за 34 копейки и компот за 5. Итого за 1 прием пищи я выложу 59 копеек.

Допустим, я настолько прожорливая, что посягну на трёхразовое питание — выходит полтора рубля в день. В месяц на такое питание нужно потратить 40-45 рублей, но этот вариант для совсем уж ленивых, ведь готовая еда дороже, то есть самому готовить было еще бюджетнее.

Сегодня средняя зарплата составляет 30 000 рублей. Заглянем в меню все еще живых столовых.

Итак, берем котлету — 40р., рис с овощами (уже без баранины, к сожалению) — 16 рублей, салата не нашла, заменим булочкой за 5 р., и. несомненно, протолкнем компотом по 10 р. за стакан. Пообедать удалось за 71 рубль, в день 200-210 рублей, в месяц 6000 — 6500 р. на человека. Если сравнить с советскими расценками, то в принципе выходит даже дешевле. Но теперь вернемся к вопросу о качестве.

Не знаю, откуда взялось мнение, что в столовых СССР подавали плохо приготовленные блюда из некачественных продуктов, но у меня другие сведения — вплоть до 80х за чистотой следили строго. Комиссии карали нарушителей бескомпромиссно, а взятки были не в моде. Продукты завозились исключительно свежие, а рецепты строго соответствовали ГОСТу. Ни в столовых, ни в буфетах, ни в детском саду я не помню ни одного блюда, которое показалось бы мне невкусным, а случаев отравления вообще не припомню.

Мнение второе: плохо в столовых кормили из-за глобальной советской нищеты и всепоглощающего дефицита. Воровали продукты еще до того, как их привезут в столовую. Так из чего же готовить, если продуктов нет?

И все же — почему тогда миллионы людей все еще вспоминают вкусные и недорогие обеды в столовых, буфетах, школах и садах? Неужели это все на фоне постоянного голода, когда даже хлеб с плесенью казался немыслимым деликатесом? Я сильно в этом сомневаюсь почему-то.