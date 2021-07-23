Маринованные огурцы с перцем на зиму (ассорти): ленивый и праздничный рецепт. И мой вкусный маринад, который всегда удается

Очень красивый удается салат — и очень вкусный: отличный сбалансированный сладко-кислый маринад, пикантный, шелковый, маслянистый, идеально ровные дольки хрустящих огурчиков как раз хороши к зимним праздникам да застольям.

И на бутерброд, на канапе, на салат, в оливье или винегрет — в самый раз. И просто в салатник да водрузить на стол — разлетятся изящные дольки огурца и тонкая нарезка перца моментально. Очень красивое блюдо удается — и рецепт «ленивый»: готовится просто.

Салат из огурцов и перца на зиму: рецепт + ингредиенты

Очень красивый и праздничный салат. В целом — во избежание неловкости, если маринад не по вкусу и не придется ко двору (или ко столу — можно использовать свой рецепт маринада, «заливки» для огурцов или перца.

Похожий маслянистый маринад используем для маринованного перца ломтиками, подруга использует плюс-минус похожий для салата огурцы + помидоры.

Вцелом, все рецепты отличаются пропорциями — но и вкус у всех разный. Для меня рецепт оказался интересным самим принципом укладки овощей — красиво и нарядно. И вкус хорош. И маринад — на мой вкус

1) Огурцы помыть, залить водой с щепоткой соли на пару часов. На ночь не стоит оставлять — просто на пару часов.

Не стоит брать и очень крупные, переспевшие желтые огурцы — в нарезке салата они не слишком хороши, будут «водянистыми», не слишком хрустящими.

2) Овощерезкой или тонким ножом нарезать на тонкие пластины (хотя у овощерезки лучше получается) — шириной не более 0.5-0.7 см.

3) Сладкий перец очистить от семян, помыть. Нарезать на половинки, затем соломкой — вдоль, по всей длине, чтобы получить аккуратные длинные полоски — шириной до 1 см. Или до 2 см — кому как нравится

Хорошо смотрится красный перец, а если ассорти, красный и желтый — просто замечательно.

4) В стерилизованные банки плотно уложить огурцы, чередуя с ломтиками перца — закладывая вдоль. Наполняем банки плотно, чтобы не было «пустот». Но — должен поместиться и маринад.

5) Приготовить маринад (ингредиенты ниже) в воду добавить соль, сахар, уксус, вскипятить, влить масло. Дать прокипеть пару минут.

Залить кипящим огурцы — по «плечики», оставляя порядка 1.5 см, дать постоять минут 5-10 под крышками (не закрученными), затем пастеризовать.

Банки емкостью 0.5 л — порядка 10-12 мин, 1 л 12 мин, 1.5-2 л — от 15 до 20 минут.

Закатать, перевернуть, заботливо укутать теплым полотенцем.

Ингредиенты:

Огурцы 2 кг (ориентировочно);

Перец сладкий 1 кг;

Вода 2 л;

Соль 2 ст.л;

Сахар 1.5 стакана (да-да, стакана);

Уксус 200-250 мл (по вкусу) 9%;

Масло 1.5 стакана.

Или упрощенный расчет: 1 литр воды + 1 ст.л. соли + 1 ст. сахара + 100 г растительного масла + 100-120 г уксуса. Вот такой красивый рецепт — и ленивый. И праздничный