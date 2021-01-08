Мурманское сало: закуска из скумбрии, которую надо обязательно попробовать

Мурманское сало – это закуска из скумбрии. Главное правило приготовления – свежая рыба. Не мороженная ранее.

Мурманское сало: ингредиенты

2 (два) зубчика – чеснока 1 (одна) шт – лаврового листа Пол ч. ложки – соли Кориандр, перец по вкусу 1 (одна) шт – скумбрии

Мурманское сало: рецепт

Рыбу очистите, выпотрошите и превратите в филе. Костей быть не должно

Для маринада смешаем измельченный лавровый лист и другие специи

Соль и сахар нанесите на рыбу, затем посыпьте ее специями, натрите чесноком. Филе положите друг на друга и оберните плотно в пленку

На ночь положите в холодильник. Затем на два часа в морозилку

После чего нарежьте тонкими ломтиками и подавайте эту вкусную закуску

Мурманское сало готово!

Вы зададитесь вопросом, почему же все же сало? Ответ прост, все дело в специях для засола и в способе хранения в морозильной камере. И хотелось бы отметить, кто сомневается насчет чеснока. Весь его жгучий вкус улетучится после заморозки. И вы не почувствуете чесночный ядреный аромат! На здоровье.