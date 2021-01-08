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Мурманское сало: закуска из скумбрии, которую надо обязательно попробовать

Мурманское сало – это закуска из скумбрии. Главное правило приготовления – свежая рыба. Не мороженная ранее.

Мурманское сало: ингредиенты

Мурманское сало

  1. 2 (два) зубчика – чеснока
  2. 1 (одна) шт – лаврового листа
  3. Пол ч. ложки – соли
  4. Кориандр, перец по вкусу
  5. 1 (одна) шт – скумбрии

Мурманское сало: рецепт

Мурманское сало

  • Рыбу очистите, выпотрошите и превратите в филе. Костей быть не должно
  • Для маринада смешаем измельченный лавровый лист и другие специи
  • Соль и сахар нанесите на рыбу, затем посыпьте ее специями, натрите чесноком. Филе положите друг на друга и оберните плотно в пленку
  • На ночь положите в холодильник. Затем на два часа в морозилку
  • После чего нарежьте тонкими ломтиками и подавайте эту вкусную закуску

Мурманское сало готово!

Мурманское сало

Вы зададитесь вопросом, почему же все же сало? Ответ прост, все дело в специях для засола и в способе хранения в морозильной камере. И хотелось бы отметить, кто сомневается насчет чеснока. Весь его жгучий вкус улетучится после заморозки. И вы не почувствуете чесночный ядреный аромат! На здоровье.

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