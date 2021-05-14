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Учитель физики показал, как почистить яйцо от скорлупы ровно за 2 секунды. Почему нас в школе не учили таким нужным вещам?

Пословица «Век живи — век учись!» работает. И ей совершенно не важно сколько тебе лет, 45, 90 или все 120.

Сегодня меня по носу щёлкнула родная дочь!

Дети — продолжение своих родителей. И совсем недавно я как-то озвучил перед родными, что в школе многие предметы совершенно оторваны от жизни. Например та же физика. Что мы применяем в быту из физики? Ну там температура, сопротивление посчитать, сообщающиеся сосуды… что ещё?

Вроде бы всё!

Получается, что школьные знания из фундаментальных наук просто лежат в нас мёртвым грузом, а потом у 90% выпускников они забываются. Природа не терпит ненужных вещей, если знаниями не пользуешься мозг их стирает.

Фото автора
Фото автора

Дочь возьми и озвучь эти слова перед учителем. А он возьми и скажи, что физика нужна везде. Короче они серьёзно «закусились».

Одна говорит:

— Не нужна!

Другой говорит:

-Везде нужна!

— Докажите?

— Докажу!

-Ты на технолога учишься?

— Да!

— Гидравлику проходим?

-Да!

— Пошли в мастерскую.

А теперь то, что он ей показал, я проверил на себе и… у меня глаза вылезли из орбит! До сих пор ещё не вправились. Как почистить варёное яйцо, даже такое, которое прилипло к скорлупе намертво?

Легко за 2 секунды!

Причём буквально за 2 секунды.

Фото автора
Фото автора

Ставите вариться яишки на плиту.

Ничего солить, перчить, колдовать, читать мантры и прочие пассы делать не надо. Просто вода, просто кастрюля и просто яйцо. Любого формата, хоть от страуса.

Как сварились, сразу же сливаете кипяток. Берёте небольшую баночку с плотно закрывающейся крышкой, наливаете туда холодную воду чтобы она на 1 см (примерно, +/- большой роли не играет) не доходила до края. То есть нужна небольшая прослойка воздуха, как на фото выше.

Фото автора
Фото автора

Берёте только что сваренное яйцо российского мини-страуса под названием курица, пару раз стукаете о поверхность стола, доски, кастрюли… чтобы пошли трещинки по скорлупе.

Кладёте яишко в банку, закрываете крышкой и… раз 10-12 сильно-сильно встряхиваете!

В банке, под действием резких телодвижений, образуется гидроудар, который загоняет под скорлупу холодную воду. И эту самую скорлупу моментально отрывает от свернувшегося белка:

Фото автора
Фото автора

И совершенно неважно, хорошо чистились яйца или плохо, даже там, где прилипло насмерть, отрывает с кусочками белка:

Фото автора
Фото автора

Если яишки чистятся хорошо, то скорлупа слезает как половик с мокрых ступенек. Вжиииик и гирлянда скорлупы в твоих руках.

Фото автора
Фото автора

Дочь пришла гордая и показала этот фокус мне. Что творится у меня с глазами это понятно: базедова болезнь Надежды Константиновны Крупской в миниатюре. Но, я возьми и ляпни:

-А почему про это ни в одно учебнике по физике не написано?

Дочь задумалась и сказала:

-После праздников спрошу у учителя…

Ох, чувствую, вызовут меня такого «умного» на разговор к физику.

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