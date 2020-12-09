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Эгг-ног: традиционный рождественский напиток в Америке и Европе

Эгг-ног – самый тот напиток на новый год! Его подают в Европе или в Америке.

Эгг-ног: ингредиенты

Эгг-ног

  1. 600 (шестьсот) мл – сливок
  2. 1 л – молока
  3. 5 (пять) гр – мускатного ореха
  4. 12 (двенадцать) шт – яичных желтков
  5. 2 (две) ч. ложки – ванильного сахара
  6. 100 (сто) гр – сахара

Эгг-ног: рецепт

Эгг-ног

  • Желтки взбейте с солью и сахаром. Добавьте к ним пол литра молока. И поставьте на полчаса на медленный огонь. Но не доводите до кипения, помешивайте постоянно при помощи венчика. Масса увеличится и побелеет. Уберите с огня
  • Оставшуюся часть молока со сливками и мускатным орехом нагрейте и соедините с ванильным сахаром
  • Перед подачей напиток должен быть охлажденным. Лучше с холодильника

Эгг-ног готов!

Эгг-ног

Также напиток можно делать и алкогольным. Добавлять ром, бренди, виски.

В России ему близок гоголь-моголь (если не алкогольный вариант напитка) Родиной эгг – нога является Шотландия. Обязательно попробуйте приготовить такой напиток на Новый год или Рождество. На здоровье.

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