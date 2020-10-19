Получится у всех! Пышный бисквит на всю форму. Рецепт для торта

Если вы искали рецепт самого простого и удачного, пышного бисквита, который станет основой для торта – его можно порезать на несколько коржей, то вам повезло. Сегодня я буде делиться с вами таким рецептом, который считаю одним из самых лучших.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 5 шт;

сахар, 200 г;

мука, 170 г;

крахмал или мука, 50 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

ванилин по вкусу и желанию;

орехи, 100 г по желанию.

Процесс приготовления

Орехи вы можете брать или нет, это по желанию. Если берете, тогда обжариваем на сухой сковороде, измельчаем при помощи блендера или порубить ножом. Арахис можно заменить фундуком или миндалем.

Сразу включаем духовку и готовим форму – застилаем пергаментом. Диаметр формы – 22 или 24 см.

Яйца с солью взбиваем 1 минуту, добавляем ванилин и сахар и взбиваем массу в крепкую и пышную массу, около 10 минут. Очень хорошо взбивайте!

Совет: если у вас не очень мощный миксер, тогда лучше отделить белки от желтков, разделить сахар на 2 части и взбивать отдельно, потом аккуратно смешать обе пышные массы.

Если вы хорошо взбили яйца, тогда разрыхлитель можно не добавлять.

Всыпаем в 3 приема просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем лопаткой или венчиком, аккуратно, стараясь не нарушить воздушность.

Всыпаем орехи (по желанию) и аккуратно перемешиваем.

Выкладываем тесто в форму, разравниваем.

Выпекаем около 30 – 40 минут.

Оставляем остывать в форме 10 минут, потом снимаем форму и остужаем на решетке.

Оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 3 часа, чтобы он не рассыпался и был равномерно влажным.

Такой бисквит вы можете разрезать на 4 коржа и у вас получится очень высокий торт.