Хачапури по-мегрельски: необыкновенно вкусная восхитительно-сырная лепешка

Хачапури по-мегрельски получается очень вкусным. Тесто нежное да еще и сыр сулугуни. Вкуснейшее лакомство.
Хачапури по-мегрельски: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) мл – воды
- 350 (триста пятьдесят) гр – муки
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – соли
- Пол ч. ложки – сухих дрожжей
- 1 (одна) шт – яиц
- 40 (сорок) мл – растительного масла
- 400 (четыреста) гр – сулугуни
Хачапури по-мегрельски: рецепт
- Воду подогрейте до 40 градусов
- Муку просейте и всыпьте дрожжи и влейте воды теплой. Замесите тесто вязкое. Потом влейте растительное масло
- Месите тесто. Оно должно быть упругим и гладким. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на полтора часа
- Начинка. Натрите сулугуни на терке
- Тесто раскатайте в круглый пласт и выложите в середину две трети части сыра
- Соберите края к центру и защипите их
- Переверните швом вниз и раскатайте скалкой. В центре сделайте отверстие
- Переложите хачапури на противень. Смажьте заготовку желтком и посыпьте оставшимся сыром
- Выпекайте при 180 градусах 20 минут
Хачапури по-мегрельски готов!
Подавать выпечку сразу. В горячем виде намного вкуснее. На здоровье.
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