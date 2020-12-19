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Хачапури по-мегрельски: необыкновенно вкусная восхитительно-сырная лепешка

Хачапури по-мегрельски получается очень вкусным. Тесто нежное да еще и сыр сулугуни. Вкуснейшее лакомство.

Хачапури по-мегрельски: ингредиенты

Хачапури по-мегрельски

  1. 250 (двести пятьдесят) мл – воды
  2. 350 (триста пятьдесят) гр – муки
  3. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  4. 1 (одна) ч. ложка – соли
  5. Пол ч. ложки – сухих дрожжей
  6. 1 (одна) шт – яиц
  7. 40 (сорок) мл – растительного масла
  8. 400 (четыреста) гр – сулугуни

Хачапури по-мегрельски: рецепт

Хачапури по-мегрельски

  • Воду подогрейте до 40 градусов
  • Муку просейте и всыпьте дрожжи и влейте воды теплой. Замесите тесто вязкое. Потом влейте растительное масло
  • Месите тесто. Оно должно быть упругим и гладким. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на полтора часа
  • Начинка. Натрите сулугуни на терке
  • Тесто раскатайте в круглый пласт и выложите в середину две трети части сыра
  • Соберите края к центру и защипите их
  • Переверните швом вниз и раскатайте скалкой. В центре сделайте отверстие
  • Переложите хачапури на противень. Смажьте заготовку желтком и посыпьте оставшимся сыром
  • Выпекайте при 180 градусах 20 минут

Хачапури по-мегрельски готов!

Хачапури по-мегрельски

Подавать выпечку сразу. В горячем виде намного вкуснее. На здоровье.

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