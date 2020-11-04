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Такую скумбрию вы еще не ели: вкуснотень из ничего! Секреты малосольной скумбрии

Скумбрия – это универсальная рыба, из которой можно готовить самые разные блюда. Причем многие из них, получаются настолько роскошными, что достойны ресторанного меню. Все очень просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

Такую скумбрию вы еще не ели: вкуснотень из ничего! Секреты малосольной скумбрии

  • скумбрия, 1 кг;
  • вода, 1 л;
  • соль, 3 ст.л;
  • сахар, 2 ст.л;
  • чай крупнолистовой черный, 4 ст.л;
  • перец душистый 10 шт;
  • перец горошком  4 шт;
  • горчица семена, половина ч.л;
  • лавровый лист, 2шт.

Процесс приготовления

Тушки скумбрии освобождаем от внутренностей, убираем голову и отрезаем хвосты. Промываем рыбу и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

В воду добавляем соль и сахар, все специи. Всыпаем чай.

Ставим на плиту, доводим до кипения и варим 5 минут.

Оставляем маринад настаиваться и охлаждаться.

Укладываем тушки рыбы в удобную емкость и заливаем процеженным маринадом.

Сверху ставим тарелку и груз, чтобы тушки полностью погрузились в маринад.

Отправляем все в холодильник на 3 дня.

Через 3 дня просто вынимаем тушки, режем порционными кусочками и подаем к столу с картофельным пюре, запеченным и с другими блюдами.

Хранится рыбка в холодильнике в емкости с крышкой.

Такую скумбрию вы еще не ели: вкуснотень из ничего! Секреты малосольной скумбрии

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