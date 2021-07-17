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Кабачковые котлеты по-гречески. Вкусное овощное блюдо со сметаной

Кабачковые котлеты по-гречески получаются оригинальными и нежными.

Кабачковые котлеты по-гречески: ингредиенты

Кабачковые котлеты по-гречески

  1. Кабачки — 850 г. (восемьсот пятьдесят грамм)
  2. Батон — 3 к. (три куска)
  3. Яичные белки — 2 шт. (две штуки)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Сметана — опционно
  6. Чеснок — опционно
  7. Растительное масло — опционно
  8. Перец — по вкусу
  9. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Кабачки очистите от кожицы.
  • Превратите батон в крошку любым способом.
  • Крошку положите в ёмкость для вымешивания фарша, натрите мелко кабачок, введите соль, перец, дайте постоять 15 минут, чтобы лишняя жидкость вышла.
  • Кабачки отожмите, можете положить на дуршлаг.
  • Ещё раз отожмите руками мякоть кабачка.
  • Кабачок положите к батону, введите чеснок и лук. Всё тщательно вымешайте.
  • В общую массу положите 2 белка.
  • Вымешайте всё руками, ставьте на 5-6 минут.
  • Сковороду с маслом разогрейте, жарьте на ней кабачковые котлеты с обеих сторон. накройте крышкой сковороду, жарьте с каждой стороны по 10 минут.
  • можете подавать со сметанным соусом. Соедините чеснок, сметану и измельчённую зелень соедините и подайте к столу.

Кабачковые котлеты по-гречески — оригинальные и ароматные.

Кабачковые котлеты по-гречески. Вкусное овощное блюдо со сметаной 2

Приятного аппетита!

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