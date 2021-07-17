Кабачковые котлеты по-гречески. Вкусное овощное блюдо со сметаной

Кабачковые котлеты по-гречески получаются оригинальными и нежными.
Кабачковые котлеты по-гречески: ингредиенты
- Кабачки — 850 г. (восемьсот пятьдесят грамм)
- Батон — 3 к. (три куска)
- Яичные белки — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — опционно
- Чеснок — опционно
- Растительное масло — опционно
- Перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки очистите от кожицы.
- Превратите батон в крошку любым способом.
- Крошку положите в ёмкость для вымешивания фарша, натрите мелко кабачок, введите соль, перец, дайте постоять 15 минут, чтобы лишняя жидкость вышла.
- Кабачки отожмите, можете положить на дуршлаг.
- Ещё раз отожмите руками мякоть кабачка.
- Кабачок положите к батону, введите чеснок и лук. Всё тщательно вымешайте.
- В общую массу положите 2 белка.
- Вымешайте всё руками, ставьте на 5-6 минут.
- Сковороду с маслом разогрейте, жарьте на ней кабачковые котлеты с обеих сторон. накройте крышкой сковороду, жарьте с каждой стороны по 10 минут.
- можете подавать со сметанным соусом. Соедините чеснок, сметану и измельчённую зелень соедините и подайте к столу.
Кабачковые котлеты по-гречески — оригинальные и ароматные.
Приятного аппетита!
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