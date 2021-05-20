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Крабовый салат с плавленым сыром. Очень вкусный и простой салат

Крабовый салат с плавленым сыром станет интересным дополнением к Вашему повседневному меню.

Крабовый салат с плавленым сыром: ингредиенты

Крабовый салат с плавленым сыром

  1. Плавленый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  2. Крабовое мясо — 300 гр. (триста грамм)
  3. Твёрдый сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Пекинская капуста — 100 гр. (сто грамм)
  5. Оливки без косточек — 10 шт. (десять штук)
  6. Вареные яйца — 2 шт. (две штуки)
  7. Майонез домашний — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  8. Свежий огурец — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

  • Подготовьте все ингредиенты, заранее отварите яйца, остудите и очистите от скорлупы.
  • Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
  • Плавленый сыр нарежьте брусочками, заранее сыр нужно отправить в морозильник.
  • Пекинскую капусту нарежьте крупными кусками.
  • Свежий огурец разрежьте пополам и нарежьте вдоль крупными брусочками.
  • Сваренные вкрутую яйца также нарежьте крупными кусками.
  • Охлаждённое крабовое мясо нарежьте крупными кусками.
  • Все подготовленные ингредиенты выложите в глубокий салатник, заправьте майонезом и хорошенько перемешайте.
  • Огурцы необходимо добавить в последний момент, перед подачей на стол.

Крабовый салат с плавленым сыром можете подавать в любой удобной для Вас тарелке.

Крабовый салат с плавленым сыром. Очень вкусный и простой салат 4

Приятного аппетита!

 

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