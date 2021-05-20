Крабовый салат с плавленым сыром. Очень вкусный и простой салат

Крабовый салат с плавленым сыром станет интересным дополнением к Вашему повседневному меню.
Крабовый салат с плавленым сыром: ингредиенты
- Плавленый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Крабовое мясо — 300 гр. (триста грамм)
- Твёрдый сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Пекинская капуста — 100 гр. (сто грамм)
- Оливки без косточек — 10 шт. (десять штук)
- Вареные яйца — 2 шт. (две штуки)
- Майонез домашний — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Свежий огурец — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты, заранее отварите яйца, остудите и очистите от скорлупы.
- Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
- Плавленый сыр нарежьте брусочками, заранее сыр нужно отправить в морозильник.
- Пекинскую капусту нарежьте крупными кусками.
- Свежий огурец разрежьте пополам и нарежьте вдоль крупными брусочками.
- Сваренные вкрутую яйца также нарежьте крупными кусками.
- Охлаждённое крабовое мясо нарежьте крупными кусками.
- Все подготовленные ингредиенты выложите в глубокий салатник, заправьте майонезом и хорошенько перемешайте.
- Огурцы необходимо добавить в последний момент, перед подачей на стол.
Крабовый салат с плавленым сыром можете подавать в любой удобной для Вас тарелке.
Приятного аппетита!
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