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Креветки с лимоном: рецепт для любителей морепродуктов

Креветки с лимоном – для любителей морепродуктов. Приготовить быстро и легко. Креветки невероятно полезные. И их любят многие ценители деликатесов. А по моему рецепту вы приготовите наивкуснейшее блюдо за считанные минуты.

Креветки с лимоном: ингредиенты

Креветки с лимоном

  1. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  2. 500 (пятьсот) гр – креветок
  3. петрушка по вкусу
  4. пол ч. ложки – красного молотого перца
  5. соль по вкусу
  6. 4 (четыре) зубчика – чеснока
  7. 2 (две) ч. ложки – сухих специй
  8. 1 (одна) шт – лимонов

Креветки с лимоном: рецепт

Креветки с лимоном

  • Петрушку мелко нарежьте
  • На сковороде разогрейте оливковое масло
  • Выложите на нее очищенные креветки
  • Посыпьте их специями
  • Чеснок пропустите через чеснокодавку, и положите к креветкам
  • Посолите по вкусу. добавьте перец
  • Перемешайте и обжаривайте минуты три. Не более
  • Готовые креветки переложите в посуду и полейте их лимонным соком
  • Посыпьте зеленью петрушки и дайте немного настояться перед подачей на стол

Креветки с лимоном готовы!

Креветки с лимоном

А еще, я люблю к таким креветкам добавлять немного соевого соуса и томатной пасты. Также обжариваю минуты три со всеми вышеперечисленными ингредиентами. Получается невероятно ароматно и вкусно! Скорее, скорее готовьте это вкусное блюдо! На здоровье!

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