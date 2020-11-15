Креветки с лимоном: рецепт для любителей морепродуктов

Креветки с лимоном – для любителей морепродуктов. Приготовить быстро и легко. Креветки невероятно полезные. И их любят многие ценители деликатесов. А по моему рецепту вы приготовите наивкуснейшее блюдо за считанные минуты.

Креветки с лимоном: ингредиенты

2 (две) ст. ложки – оливкового масла 500 (пятьсот) гр – креветок петрушка по вкусу пол ч. ложки – красного молотого перца соль по вкусу 4 (четыре) зубчика – чеснока 2 (две) ч. ложки – сухих специй 1 (одна) шт – лимонов

Креветки с лимоном: рецепт

Петрушку мелко нарежьте

На сковороде разогрейте оливковое масло

Выложите на нее очищенные креветки

Посыпьте их специями

Чеснок пропустите через чеснокодавку, и положите к креветкам

Посолите по вкусу. добавьте перец

Перемешайте и обжаривайте минуты три. Не более

Готовые креветки переложите в посуду и полейте их лимонным соком

Посыпьте зеленью петрушки и дайте немного настояться перед подачей на стол

Креветки с лимоном готовы!

А еще, я люблю к таким креветкам добавлять немного соевого соуса и томатной пасты. Также обжариваю минуты три со всеми вышеперечисленными ингредиентами. Получается невероятно ароматно и вкусно! Скорее, скорее готовьте это вкусное блюдо! На здоровье!