Креветки с лимоном: рецепт для любителей морепродуктов

Креветки с лимоном – для любителей морепродуктов. Приготовить быстро и легко. Креветки невероятно полезные. И их любят многие ценители деликатесов. А по моему рецепту вы приготовите наивкуснейшее блюдо за считанные минуты.
Креветки с лимоном: ингредиенты
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 500 (пятьсот) гр – креветок
- петрушка по вкусу
- пол ч. ложки – красного молотого перца
- соль по вкусу
- 4 (четыре) зубчика – чеснока
- 2 (две) ч. ложки – сухих специй
- 1 (одна) шт – лимонов
Креветки с лимоном: рецепт
- Петрушку мелко нарежьте
- На сковороде разогрейте оливковое масло
- Выложите на нее очищенные креветки
- Посыпьте их специями
- Чеснок пропустите через чеснокодавку, и положите к креветкам
- Посолите по вкусу. добавьте перец
- Перемешайте и обжаривайте минуты три. Не более
- Готовые креветки переложите в посуду и полейте их лимонным соком
- Посыпьте зеленью петрушки и дайте немного настояться перед подачей на стол
Креветки с лимоном готовы!
А еще, я люблю к таким креветкам добавлять немного соевого соуса и томатной пасты. Также обжариваю минуты три со всеми вышеперечисленными ингредиентами. Получается невероятно ароматно и вкусно! Скорее, скорее готовьте это вкусное блюдо! На здоровье!
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