Сырно-сливочный торт: лёгкий тортик из сливочного плавленого сыра

Сырно-сливочный торт невероятно вкусный и легкий тортик. Он вполне подойдет для тех дам, кто на диете. Побалуйте себя.
Сырно-сливочный торт: ингредиенты
Для основы
- 180 (сто восемьдесят) гр – бисквитного печенья
- 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
Для начинки
- 150 (сто пятьдесят) мл – сливок
- 200 (двести) гр – плавленого сыра
- 25 (двадцать пять) мл – воды
- 5 (пять) гр – желатина
- 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры
- 1 (один) гр – ванилина
Сырно-сливочный торт: рецепт
- Печенье разломайте на кусочки. Растопите сливочное масло и выложите эти ингредиенты в комбайн
- Взбейте массу до состояния крошки
- Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и равномерно распределите крошку. Уберите форму на час в холодильник
- Теперь начинка. Желатин залейте водой и пусть набухает минут 10. Потом прогрейте его до полного растворения
- В посуде соедините ванилин, сахарную пудру и сливочный сыр
- Все взбейте до однородности при помощи миксера
- Охлажденные сливки взбейте отдельно до устойчивой массы
- В сырную массу влейте желатин. И взбейте при помощи миксера
- Потихоньку введите в эту массу взбитые сливки. Крем должен быть довольно упругим
- Выложите крем в форму с печеньем и равномерно распределите. Оставьте в холодильнике лучше на ночь
- Украсьте торт по желанию. Будь то фруктами, будь то лимонной или апельсиновой цедрой
Сырно-сливочный торт готов: Видео
Нежный внутри, невероятно красивый на вид. И конечно вкусный. На здоровье.
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