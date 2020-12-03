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Сырно-сливочный торт: лёгкий тортик из сливочного плавленого сыра

Сырно-сливочный торт невероятно вкусный и легкий тортик. Он вполне подойдет для тех дам, кто на диете. Побалуйте себя.

Сырно-сливочный торт: ингредиенты

Сырно-сливочный торт

Для основы

  1. 180 (сто восемьдесят) гр – бисквитного печенья
  2. 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла

Для начинки

  1. 150 (сто пятьдесят) мл – сливок
  2. 200 (двести) гр – плавленого сыра
  3. 25 (двадцать пять) мл – воды
  4. 5 (пять) гр – желатина
  5. 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры
  6. 1 (один) гр – ванилина

Сырно-сливочный торт: рецепт

Сырно-сливочный торт

  • Печенье разломайте на кусочки. Растопите сливочное масло и выложите эти ингредиенты в комбайн
  • Взбейте массу до состояния крошки
  • Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и равномерно распределите крошку. Уберите форму на час в холодильник
  • Теперь начинка. Желатин залейте водой и пусть набухает минут 10. Потом прогрейте его до полного растворения
  • В посуде соедините ванилин, сахарную пудру и сливочный сыр
  • Все взбейте до однородности при помощи миксера
  • Охлажденные сливки взбейте отдельно до устойчивой массы
  • В сырную массу влейте желатин. И взбейте при помощи миксера
  • Потихоньку введите в эту массу взбитые сливки. Крем должен быть довольно упругим
  • Выложите крем в форму с печеньем и равномерно распределите. Оставьте в холодильнике лучше на ночь
  • Украсьте торт по желанию. Будь то фруктами, будь то лимонной или апельсиновой цедрой

Сырно-сливочный торт готов: Видео

Нежный внутри, невероятно красивый на вид. И конечно вкусный. На здоровье.

Сырно-сливочный торт

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