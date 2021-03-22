Квашенные с сахаром помидоры получаются довольно плотными. И тем временем, сочными, ароматными. А какой от них рассол! В общем обязательно заквасьте помидоры по этому рецепту!

Квашенные с сахаром помидоры: ингредиенты

2 (две) шт — острого перца 350 (триста пятьдесят) гр — соли 1 (одна) шт — корня хрена 5 (пять) ст. ложек — сахара 15 (пятнадцать) зубчиков — чеснока 1 (одна) шт — болгарского перца 5 (пять) л — воды 8.5 кг — помидоров

Рецепт приготовления: