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Квашенные с сахаром помидоры

Квашенные с сахаром помидоры получаются довольно плотными. И тем временем, сочными, ароматными. А какой от них рассол! В общем обязательно заквасьте помидоры по этому рецепту!

Квашенные с сахаром помидоры

Квашенные с сахаром помидоры: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — острого перца
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — соли
  3. 1 (одна) шт — корня хрена
  4. 5 (пять) ст. ложек — сахара
  5. 15 (пятнадцать) зубчиков — чеснока
  6. 1 (одна) шт — болгарского перца
  7. 5 (пять) л — воды
  8. 8.5 кг — помидоров

Рецепт приготовления:

  • Помидоры промойте  под проточной водой, дайте стечь воде. В пяти литрах воды разведите соль, перемешайте чтобы соль растворилась. В ведро или другую емкость, положите листья малины, вишни, смородины, корень хрена (помытый и очищенный), острый перец, чеснок
  • Положите помидоры до половины емкости, добавьте острый перец, зубчики чеснока, болгарский перец, листья малины, смородины, хрен и опять положите помидоры. Сверху выложите травы и листья, чеснок и хрен, острый перец и болгарский. Закройте помидоры листьями хрена
  • На 1 литр воды одну столовую ложку сахара и влейте пять литров соленой воды, перемешайте и залейте рассол в помидоры. Закройте крышкой, но не герметично и оставьте на 2 – 3 дня в теплое и темное место
  • По истечении данного времени квашенные с сахаром помидоры будут готовы.
    После чего хранить строго в холодильнике. Скорее спешите отведать их. Будьте здоровы.
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