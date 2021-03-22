Квашенные с сахаром помидоры получаются довольно плотными. И тем временем, сочными, ароматными. А какой от них рассол! В общем обязательно заквасьте помидоры по этому рецепту!
Квашенные с сахаром помидоры: ингредиенты
- 2 (две) шт — острого перца
- 350 (триста пятьдесят) гр — соли
- 1 (одна) шт — корня хрена
- 5 (пять) ст. ложек — сахара
- 15 (пятнадцать) зубчиков — чеснока
- 1 (одна) шт — болгарского перца
- 5 (пять) л — воды
- 8.5 кг — помидоров
Рецепт приготовления:
- Помидоры промойте под проточной водой, дайте стечь воде. В пяти литрах воды разведите соль, перемешайте чтобы соль растворилась. В ведро или другую емкость, положите листья малины, вишни, смородины, корень хрена (помытый и очищенный), острый перец, чеснок
- Положите помидоры до половины емкости, добавьте острый перец, зубчики чеснока, болгарский перец, листья малины, смородины, хрен и опять положите помидоры. Сверху выложите травы и листья, чеснок и хрен, острый перец и болгарский. Закройте помидоры листьями хрена
- На 1 литр воды одну столовую ложку сахара и влейте пять литров соленой воды, перемешайте и залейте рассол в помидоры. Закройте крышкой, но не герметично и оставьте на 2 – 3 дня в теплое и темное место
- По истечении данного времени квашенные с сахаром помидоры будут готовы. После чего хранить строго в холодильнике. Скорее спешите отведать их. Будьте здоровы.
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