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Куриные голени в соевом маринаде. Вкусно и просто

Куриные голени в соевом маринаде получаются необычными на вкус и очень аппетитными.

Куриные голени в соевом маринаде: ингредиенты

Куриные голени в соевом маринаде

  1. Куриные голени — 8 шт. (восемь штук)
  2. Жидкий мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Соевый соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  4. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  5. Чёрный перец
  6. Паприка

Рецепт приготовления:

  • Выложите куриные голени в пакет, добавьте соевый соус, чеснок, паприку, жидкий мёд и тщательно перемешайте.
  • Отправьте голени в холодильник мариноваться на несколько часов.
  • Переложите голени в форму для выпекания и выложите в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Куриные голени в соевом маринаде — очень вкусно и просто.

Куриные голени в соевом маринаде. Вкусно и просто 2

Приятного аппетита!

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