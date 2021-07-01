Куриные голени в соевом маринаде. Вкусно и просто

Куриные голени в соевом маринаде получаются необычными на вкус и очень аппетитными.
Куриные голени в соевом маринаде: ингредиенты
- Куриные голени — 8 шт. (восемь штук)
- Жидкий мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соевый соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Чёрный перец
- Паприка
Рецепт приготовления:
- Выложите куриные голени в пакет, добавьте соевый соус, чеснок, паприку, жидкий мёд и тщательно перемешайте.
- Отправьте голени в холодильник мариноваться на несколько часов.
- Переложите голени в форму для выпекания и выложите в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
Куриные голени в соевом маринаде — очень вкусно и просто.
Приятного аппетита!
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