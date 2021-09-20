Почему мои шампуры и гриль всегда идеально чистые. Есть 3 простых средства: подходит для любой грязи

Часто такие вещи остаются грязными после использования, а когда к ним доходят руки, бывает трудновато очистить быстро и качественно от сажи, нагара.

У меня есть три простых варианта очистки любой грязной посуды, которые действуют довольно эффективно.

Первый способ

Потребуется большая емкость, в которую наливаем воду, доводим до кипения и растворяем пакетик лимонной кислоты. Кладем загрязненную посуду и оставляем на пару часов.

Потом берем губку и просто отмываем все, даже сильные загрязнения.

Второй способ

В целый пакет вливаем немного моющего средства, всыпаем соду (4 – 5 ст.л) и встряхиваем чтобы получилась пена.

Укладываем посуду, оставляем в пакете на несколько часов и затем смываем чистой водой и прочищаем губкой, ополаскиваем.

Третий способ

Просто покупаем средство «Шуманит» и используем его, согласно инструкции. Не забываем защищать руки резиновыми перчатками.