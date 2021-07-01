Малосольные овощи в пакете. Вкусные, хрустящие, в меру солёные

Малосольные овощи в пакете — прекрасное дополнение к картошке или шашлыку.
Малосольные овощи в пакете: ингредиенты
- Свежие огурцы — 300 гр. (триста грамм)
- Молодой кабачок — 300 гр. (триста грамм)
- Помидоры свежие — 300 гр. (триста грамм)
- Чеснок — несколько зубчиков
- Укроп — один пучок
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Кабачки тщательно промойте, слегка подсушите полотенцем. Срежьте с него кожуру, удалите плодоножку. нарежьте на тонкие брусочки.
- Свежие огурцы обработайте и нарежьте аналогичным образом.
- Чеснок и укроп мелко нарежьте.
- Затем кабачки и огурцы выложите в специальный пакет, прямо туда разрежьте пополам свежие помидоры и чеснок с укропом.
- Затем добавьте чайную ложку соли с горкой и плотно закройте.
- Пакет хорошенько встряхните и отправьте в холодильник на 12 часов.
- По истечении времени малосольные овощи можете употреблять в пищу.
Малосольные овощи в пакете — ароматные и безумно вкусные.
Приятного аппетита!
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