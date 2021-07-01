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Малосольные овощи в пакете. Вкусные, хрустящие, в меру солёные

Малосольные овощи в пакете — прекрасное дополнение к картошке или шашлыку.

Малосольные овощи в пакете: ингредиенты

Малосольные овощи в пакете. Вкусные, хрустящие, в меру солёные 4

  1. Свежие огурцы — 300 гр. (триста грамм)
  2. Молодой кабачок — 300 гр. (триста грамм)
  3. Помидоры свежие — 300 гр. (триста грамм)
  4. Чеснок — несколько зубчиков
  5. Укроп — один пучок
  6. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Кабачки тщательно промойте, слегка подсушите полотенцем. Срежьте с него кожуру, удалите плодоножку. нарежьте на тонкие брусочки.
  • Свежие огурцы обработайте и нарежьте аналогичным образом.
  • Чеснок и укроп мелко нарежьте.
  • Затем кабачки и огурцы выложите в специальный пакет, прямо туда разрежьте пополам свежие помидоры и чеснок с укропом.
  • Затем добавьте чайную ложку соли с горкой и плотно закройте.
  • Пакет хорошенько встряхните и отправьте в холодильник на 12 часов.
  • По истечении времени малосольные овощи можете употреблять в пищу.

Малосольные овощи в пакете  — ароматные и безумно вкусные.

Малосольные овощи в пакете

Приятного аппетита!

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