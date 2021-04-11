Томатный сок как в детстве. Густая домашняя томатная паста: томат на зиму, заготовки из помидоров

Один из самых простейших рецептов, без соли и специй, который поможет сделать натуральные, вкусные заготовки. Такой томатный сок у меня все любят в семье, а я еще и варю на нем борщ и делаю соусы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, любое количество.

Процесс приготовления

Томаты должны быть спелыми, мясистыми и сочными.

Убираем плодоножки и режем на кусочки.

Варим 10 минут на небольшом огне после закипания.

Протираем массу через сито, чтобы удалить семена и кусочки кожуры.

Оставшуюся мякоть перебиваем погружным блендером и снова перетираем через сито, чтобы получить густое пюре для соуса.

Томатный сок кипятим около 3 – 5 минут и разливаем по чистым, стерилизованным банкам, закатываем крышки, переворачиваем и оставляем остывать. Можно накрыть полотенцами.

Томатную пасту доводим до кипения и варим 5 минут.

Совет: для густой массы, увариваем массу до нужной густоты.

Разливаем по стерилизованным баночкам, закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.

Сок и соус храним в подвале или в кладовке.