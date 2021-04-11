Томатный сок как в детстве. Густая домашняя томатная паста: томат на зиму, заготовки из помидоров

Один из самых простейших рецептов, без соли и специй, который поможет сделать натуральные, вкусные заготовки. Такой томатный сок у меня все любят в семье, а я еще и варю на нем борщ и делаю соусы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, любое количество.
Процесс приготовления
Томаты должны быть спелыми, мясистыми и сочными.
Убираем плодоножки и режем на кусочки.
Варим 10 минут на небольшом огне после закипания.
Протираем массу через сито, чтобы удалить семена и кусочки кожуры.
Оставшуюся мякоть перебиваем погружным блендером и снова перетираем через сито, чтобы получить густое пюре для соуса.
Томатный сок кипятим около 3 – 5 минут и разливаем по чистым, стерилизованным банкам, закатываем крышки, переворачиваем и оставляем остывать. Можно накрыть полотенцами.
Томатную пасту доводим до кипения и варим 5 минут.
Совет: для густой массы, увариваем массу до нужной густоты.
Разливаем по стерилизованным баночкам, закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.
Сок и соус храним в подвале или в кладовке.
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