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Салат Бунито. Этот салат никогда не остаётся на столе

Салат Бунито — вкусный, красивый, ароматный. Отличный вариант для праздничного стола. И приготовить его совсем не сложно. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!

Салат Бунито

Салат Бунито: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  2. 200 (двести) гр — отварного мяса
  3. 200 (двести) гр — маринованных грибов
  4. 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
  5. 1 (одна) шт — лука
  6. 2 (два) зубчика — чеснока
  7. 1 (одна) шт — моркови
  8. 2 (две) шт — картофеля

Рецепт приготовления:

  • Отварите картофель
  • Мясо вы можете брать любое по вкусу, даже копченое
  • Лук нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте на растительном масле до готовности
  • Грибы и мясо нарежьте на небольшие кусочки
  • Сырую морковь натрите на крупной терке
  • Отдельно натрите картофель
  • Для соуса смешайте в равных пропорциях сметану и майонез. Салат соберите в кольце или разъемной форме
  • Мясо смешайте с соусом и пропущенным через пресс чесноком. Первый слой – грибы. Второй слой – лук и немного соуса. Третий слой – картофель, солите и перчите, смажьте соусом. Четвертый слой –морковь и соус. Пятый слой – мясо. Сверху присыпьте тертым сыром и отправьте салат в холодильник на 3 часа, предварительно накрыв пищевой пленкой. Салат Бунито готов к подаче на стол!
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