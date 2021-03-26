Салат Бунито. Этот салат никогда не остаётся на столе

Салат Бунито — вкусный, красивый, ароматный. Отличный вариант для праздничного стола. И приготовить его совсем не сложно. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!
Салат Бунито: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 200 (двести) гр — отварного мяса
- 200 (двести) гр — маринованных грибов
- 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 1 (одна) шт — моркови
- 2 (две) шт — картофеля
Рецепт приготовления:
- Отварите картофель
- Мясо вы можете брать любое по вкусу, даже копченое
- Лук нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте на растительном масле до готовности
- Грибы и мясо нарежьте на небольшие кусочки
- Сырую морковь натрите на крупной терке
- Отдельно натрите картофель
- Для соуса смешайте в равных пропорциях сметану и майонез. Салат соберите в кольце или разъемной форме
- Мясо смешайте с соусом и пропущенным через пресс чесноком. Первый слой – грибы. Второй слой – лук и немного соуса. Третий слой – картофель, солите и перчите, смажьте соусом. Четвертый слой –морковь и соус. Пятый слой – мясо. Сверху присыпьте тертым сыром и отправьте салат в холодильник на 3 часа, предварительно накрыв пищевой пленкой. Салат Бунито готов к подаче на стол!
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