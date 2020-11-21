Закуска из сырой свеклы. Едят даже те, кто ее не любит

Такая закуска ничем не отличить от блюда из отварного овоща, но получается в разы вкуснее и полезнее. В салате еще будут разные овощи, так что он очень витаминный. Готовится на скорую руку, так что возьмите на заметку для быстрой готовки, когда гости уже на пороге.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 500 г;

морковь, 300 г;

лук, 350 г;

соевый соус, 4 ст.л;

масло растительное, 100 г;

уксус 9 %, 2 ст.л или яблочный;

сахар, 2 ст.л;

специи, соль.

Процесс приготовления

Свеклу выбирайте темную, плотную. Такой овощ будет сладким и сочным.

Натираем на терке для корейской моркови свеклу и морковь.

Смешиваем их, посыпаем сахаром и отставляем. Пока свекла не даст сок.

Лук режем мелкими кусочками.

Обжариваем лук на растительном масле до золотистости и горячим выкладываем на свеклу с морковью.

Быстро и активно перемешиваем овощи – под воздействием горячего, свекла не будет потом хрустеть.

Поливаем салат соевым соусом, уксусом, посыпаем специями по вкусу, перемешиваем.

Попробуйте на соль, если мало, тогда досаливаем.

Накрываем емкость крышкой и отправляем в холодильник на 2 часа.