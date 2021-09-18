Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами. Обалденный салат для всей семьи

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами удивит Вас своим вкусом и станет настоящим украшением стола.
Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами: ингредиенты
- Филе куриное — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сыр — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Свежий огурец — (3-4 штуки)
- Майонез по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками.
- Нарежьте яйца кубиками.
- Огурцы очистите и нарежьте кубиками.
- Добавьте натёртый на тёрке сыр.
- Затем добавьте морковь по-корейски.
- Заправьте майонезом, перемешайте и посолите по вкусу.
- Через 30 минут подавайте к столу.
Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами — очень вкусный и сытный
Приятного аппетита!
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