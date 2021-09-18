Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nii trino
    11 кг картошки - и всего одно яйцоДействительно вку...
  • ира
    спасибо автору за "вкусный" рецепт!Нашла вкусный рец...
  • ира
    cпасибо автору за публикацию!Перестала варить ...

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами. Обалденный салат для всей семьи

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами удивит Вас своим вкусом и станет настоящим украшением стола.

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами: ингредиенты

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами

  1. Филе куриное — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Сыр — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  4. Свежий огурец — (3-4 штуки)
  5. Майонез по вкусу
  6. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками.
  • Нарежьте яйца кубиками.
  • Огурцы очистите и нарежьте кубиками.
  • Добавьте натёртый на тёрке сыр.
  • Затем добавьте морковь по-корейски.
  • Заправьте майонезом, перемешайте и посолите по вкусу.
  • Через 30 минут подавайте к столу.

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами — очень вкусный и сытный

Морковный салат по-корейски с курицей и огурцами. Обалденный салат для всей семьи 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх