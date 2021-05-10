Песочное печенье из мясорубки. Нежное и рассыпчатое лакомство родом из СССР

Песочное печенье из мясорубки невероятно вкусное и нежное лакомство для всей семьи.
Песочное печенье из мясорубки: ингредиенты
- Мука – около 550 г. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Маргарин или сливочное масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Майонез – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
- Сахар – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полтора чайных ложки)
- Ванилин – по вкусу
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Разотрите размягчённое сливочное масло с сахаром, добавьте желтки, майонез и соль, перемешайте.
- Просейте муку и частями введите в массу, добавьте разрыхлитель и ванилин.
- Тесто накройте плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Застелите противень пергаментом.
- Перекрутите тесто в мясорубке и порционно выложите на противень.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 10-15 минут до золотистого цвета.
Песочное печенье из мясорубки понравится Вашим детям.
Пеките на здоровье!
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