Нашла способ, как избавиться от жира на верхних шкафах кухни. Теперь все знакомые берут с меня пример

Я так люблю проводить время на кухне. Каждая хозяйка старается там поддерживать максимальный порядок.

В кухне я создаю особенную атмосферу уюта, ведь тут я провожу много времени, да и все домашние любят её больше всех комнат в доме. Здесь тепло, светло и вкусно пахнет.

Но для того, чтобы везде было чисто, необходимо хорошенько поработать. Я не боюсь работы, даже наоборот, мне очень нравиться заниматься домашними делами, но если раньше дело касалось высоких шкафов, то я пыталась отложить их уборку до лучших времен. Противный жир откладывается на поверхностях верхних стеллажей быстро и легко, а вот избавиться от него не так и просто.

Я проделываю такую процедуру, о которой пойдёт дальше речь, минимум два раза в год, жир оседает на шкафах и его важно вовремя удалить.

Когда я впервые заглянула туда, то чуть не брякнулась вниз. Потом набрала разных моющих средств, но жирные пятна очень плохо отмывалась. Пошла за советами в интернет. Там нашла кучу рецептов и советов, для себя выбрала несколько и начала пробовать. И одним из них сейчас с вами поделюсь!

Этот метод подойдет только в том случае, когда жир уже удален с поверхностей.

На столе у меня всегда лежит клеенка, она приходит периодически в непригодность.

Старую я теперь не выбрасываю, а использую для облегчения уборки.

Я нарезаю кусочки нужного размера из клеенки, укладываю на чистую поверхность шкафов. После того, как жир покрывает её, я или заменяю, или легко отмываю от загрязнений.

Сверху её не видно, ветром не сдувает, да и стоит она не так дорого. Раньше я вообще выбрасывала старую клеенку, а теперь она стала мне помощницей. Раньше я прыгала с тумбы на стол, а теперь постелила клеенку и всё — порядок. А недавно сын увидел, как я становлюсь на стол, решил мне помочь, теперь мне вообще нечего делать. Используйте своё время качественно, надеюсь мой совет вам понравиться.