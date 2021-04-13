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Салат Корпоративный. Вкуснейший рецепт на скорую руку

Салат Корпоративный можно приготовить за очень короткий промежуток времени. Если вдруг нагрянули нежданные гости, быстро приготовьте салат по этому рецепту и удивите всех. Такой салат будет красиво смотреться на столе и никого не оставит голодным.

Салат Корпоративный: ингредиенты

Салат Корпоративный

  1. Консервированный горошек — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Крабовые палочки — 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. Перец сладкий — 80 г. (восемьдесят грамм)
  4. Консервированная фасоль в собственном соку — 80 г. (восемьдесят грамм)
  5. Майонез — 80 г. (восемьдесят грамм)
  6. Кукуруза консервированная 100 г. (сто грамм)
  7. Чёрный перец, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • С консервированных овощей слейте воду, горошек и сладкую кукурузу всыпьте в миску.
  • Затем добавьте консервированную фасоль, она может быть и красной, и белой( благодаря наличию бобовых, салат получается очень сытным).
  • Размороженные крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками.
  • Сладкий перец нарежьте полосками и всыпьте в салат (перец может быть любого цвета).
  • Теперь очередь крабовых палочек
  • Приправьте майонезом
  • Посолите и поперчите на ваш вкус.
  • Перемешайте все ингредиенты.

Салат корпоративный готов!

Салат Корпоративный. Вкуснейший рецепт на скорую руку 2

Кушайте на здоровье!

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