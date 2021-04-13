Салат Корпоративный. Вкуснейший рецепт на скорую руку

Салат Корпоративный можно приготовить за очень короткий промежуток времени. Если вдруг нагрянули нежданные гости, быстро приготовьте салат по этому рецепту и удивите всех. Такой салат будет красиво смотреться на столе и никого не оставит голодным.

Салат Корпоративный: ингредиенты

Консервированный горошек — 150 г. (сто пятьдесят грамм) Крабовые палочки — 80 г. (восемьдесят грамм) Перец сладкий — 80 г. (восемьдесят грамм) Консервированная фасоль в собственном соку — 80 г. (восемьдесят грамм) Майонез — 80 г. (восемьдесят грамм) Кукуруза консервированная 100 г. (сто грамм) Чёрный перец, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

С консервированных овощей слейте воду, горошек и сладкую кукурузу всыпьте в миску.

Затем добавьте консервированную фасоль, она может быть и красной, и белой( благодаря наличию бобовых, салат получается очень сытным).

Размороженные крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками.

Сладкий перец нарежьте полосками и всыпьте в салат (перец может быть любого цвета).

Теперь очередь крабовых палочек

Приправьте майонезом

Посолите и поперчите на ваш вкус.

Перемешайте все ингредиенты.

Салат корпоративный готов!

Кушайте на здоровье!