Салат Корпоративный. Вкуснейший рецепт на скорую руку

Салат Корпоративный можно приготовить за очень короткий промежуток времени. Если вдруг нагрянули нежданные гости, быстро приготовьте салат по этому рецепту и удивите всех. Такой салат будет красиво смотреться на столе и никого не оставит голодным.
Салат Корпоративный: ингредиенты
- Консервированный горошек — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Крабовые палочки — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Перец сладкий — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Консервированная фасоль в собственном соку — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Майонез — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Кукуруза консервированная 100 г. (сто грамм)
- Чёрный перец, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- С консервированных овощей слейте воду, горошек и сладкую кукурузу всыпьте в миску.
- Затем добавьте консервированную фасоль, она может быть и красной, и белой( благодаря наличию бобовых, салат получается очень сытным).
- Размороженные крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками.
- Сладкий перец нарежьте полосками и всыпьте в салат (перец может быть любого цвета).
- Теперь очередь крабовых палочек
- Приправьте майонезом
- Посолите и поперчите на ваш вкус.
- Перемешайте все ингредиенты.
Салат корпоративный готов!
Кушайте на здоровье!
Свежие комментарии