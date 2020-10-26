Венгерская ватрушка: отличный подарок для весёлых людей.

Венгерская ватрушка! Сегодня мы изготавливаем ни что-нибудь, а самую настоящую ватрушку по традиционному венгерскому рецепту. Этот изысканно красивый десерт поможет запечатлеть в памяти самый вкусный праздник.

Венгерская ватрушка: ингредиенты

Сто грамм сметаны 30% жирности

Полкилограмма рыхлого домашнего творога

Полтора — два гранёных стакана пшеничной муки

Два яйца

Половина плитки чёрного шоколада

Немного изюма

Столовая ложка соды (без горки)

Стакан сахарного песка

Двести миллилитров сгущенки

Сто грамм сливочного масла

Пакетик ванилина

Венгерская ватрушка: приступим к приготовлению

Просеять муку в глубокую посуду. Всыпать полстакана сахара и ложку соды. Перемешать, затем добавить сливочное масло и хорошенько размешивать до образования крошащейся массы. Разделите полученную массу на три относительно равные части.

Взбить яйца в отдельной миске с помощью вилки либо специального венчика. Добавить творог. Смешать со ста граммами сахарного песка и с пакетиком ванилина. В результате масса должна стать однородной. Поделите смесь пополам.

Подготовить форму для выпечки не менее двадцати пяти сантиметров в длину, покрывая её пергаментной бумагой соответствующей длины.

Положить на форму одну третью часть первой смеси, содержащей масло и муку. Разровнять. Сверху положить одну вторую часть смеси, содержащей творог. Посыпать изюмом. Таким образом поочерёдно выложить слои друг на друга, чередуя первую массу со второй, и посыпая творожную смесь изюмом.

Разровнять. Сверху положить одну вторую часть смеси, содержащей творог. Посыпать изюмом. Таким образом поочерёдно выложить слои друг на друга, чередуя первую массу со второй, и посыпая творожную смесь изюмом. Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов. Когда духовка будет достаточно раскалена, положить в неё нашу ватрушку. В среднем ватрушка будет готовиться примерно час.

В небольшом пластиковом тазике перемешать сгущёнку со сметаной.

Шоколад положить в керамическую либо другую теплоустойчивую пиалу и растопить в микроволновке. Можно добиться того же результата, грея шоколад на водяной бане.

Спустя час, достать выпечку из духовки. Духовку можно выключить, так как она больше не понадобится.

Для завершения приготовления кулинарного шедевра полить выпечку смесью сметаны и сгущёнки. Затем, в довершение, полить шоколадом. Не давая шоколаду остыть нарисовать на ватрушке улыбочку, красивый узор, либо написать приятные слова для любимого человека или хорошего друга.

Важно не торопиться и не вынимать десерт из формы, пока он окончательно не остынет. Для полного остывания положить выпечку в холодильник на парочку часов.

Венгерская ватрушка: готова

Ну а теперь легко доставайте рецепт из формы и несите прямо на стол. Уверяем, Вас встретят с громким, добрым «ура!!!». Хорошего Вам времяпрепровождения!