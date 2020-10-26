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Венгерская ватрушка: отличный подарок для весёлых людей.

Венгерская ватрушка! Сегодня мы изготавливаем ни что-нибудь, а самую настоящую ватрушку по традиционному венгерскому рецепту. Этот изысканно красивый десерт поможет запечатлеть в памяти самый вкусный праздник.

Венгерская ватрушка: ингредиенты

  • Сто грамм сметаны 30% жирности
  • Полкилограмма рыхлого домашнего творога
  • Полтора — два гранёных стакана пшеничной муки
  • Два яйца
  • Половина плитки чёрного шоколада
  • Немного изюма
  • Столовая ложка соды (без горки)
  • Стакан сахарного песка
  • Двести миллилитров сгущенки
  • Сто грамм сливочного масла
  • Пакетик ванилина

Венгерская ватрушка

Венгерская ватрушка: приступим к приготовлению

  • Просеять муку в глубокую посуду. Всыпать полстакана сахара и ложку соды. Перемешать, затем добавить сливочное масло и хорошенько размешивать до образования крошащейся массы. Разделите полученную массу на три относительно равные части.
  • Взбить яйца в отдельной миске с помощью вилки либо специального венчика. Добавить творог. Смешать со ста граммами сахарного песка и с пакетиком ванилина. В результате масса должна стать однородной. Поделите смесь пополам.
  • Подготовить форму для выпечки не менее двадцати пяти сантиметров в длину, покрывая её пергаментной бумагой соответствующей длины.
  • Положить на форму одну третью часть первой смеси, содержащей масло и муку.
    Разровнять. Сверху положить одну вторую часть смеси, содержащей творог. Посыпать изюмом. Таким образом поочерёдно выложить слои друг на друга, чередуя первую массу со второй, и посыпая творожную смесь изюмом.
  • Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов. Когда духовка будет достаточно раскалена, положить в неё нашу ватрушку. В среднем ватрушка будет готовиться примерно час.
  • В небольшом пластиковом тазике перемешать сгущёнку со сметаной.
  • Шоколад положить в керамическую либо другую теплоустойчивую пиалу и растопить в микроволновке. Можно добиться того же результата, грея шоколад на водяной бане.
  • Спустя час, достать выпечку из духовки. Духовку можно выключить, так как она больше не понадобится.

Венгерская ватрушка

  • Для завершения приготовления кулинарного шедевра полить выпечку смесью сметаны и сгущёнки. Затем, в довершение, полить шоколадом. Не давая шоколаду остыть нарисовать на ватрушке улыбочку, красивый узор, либо написать приятные слова для любимого человека или хорошего друга.
  • Важно не торопиться и не вынимать десерт из формы, пока он окончательно не остынет. Для полного остывания положить выпечку в холодильник на парочку часов.

Венгерская ватрушка: готова

Ну а теперь легко доставайте рецепт из формы и несите прямо на стол. Уверяем, Вас встретят с громким, добрым «ура!!!». Хорошего Вам времяпрепровождения!

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