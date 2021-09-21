Всего 3 яблока и вкусный яблочный пирог готов. Готовлю за считанные минуты: простой десерт на сковороде

Легкий рецепт яблочного пирога, который готовится за считанные минуты. Сдоба получается мягкой, ароматной, яблоки вы можете заменить другими фруктами или ягодами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 200 мл;

дрожжи, 15 г;

мука, 500 г;

разрыхлитель, 10 г;

соль, 1 ч.л;

сахар, 3 ст.л;

яйцо, 1 шт;

яблоки, 3 шт;

сахар, вода.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и смешиваем с сухими дрожжами и разрыхлителем, солью и сахаром.

В сухую массу вливаем взбитое яйцо и перемешиваем массу.

Вливаем теплое молоко и вымешиваем мягкое и податливое тесто.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.

Яблоки очищаем от кожуры и режем тонкими дольками.

Раскатываем тесто на столе в большой пласт и выкладываем по всей поверхности дольки яблок.

Сворачиваем рулет, смазывая тесто водой и обсыпая сахаром.

Режем рулет порционными кусочками.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем булочки с двух сторон до румяности.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекли излишки масла.

Когда все остынет, обсыпаем сахарной пудрой с корицей или без, это по желанию.

Булочки на сковороде получаются очень мягкими, яблочная начинка влажная, янтарная и очень ароматная.