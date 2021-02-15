Никакого застарелого жира на кухонной утвари. Показываю 2 натуральных средства, мою за 10 минут (без нашатыря)

Хочу поделиться с вами двумя вариантами средств, благодаря которым, у меня всегда чистота и порядок на кухне. При этом, никаких усилий и потери кучи времени на уборку и чистку.

В первом способе мы будем использовать ароматный лимонный сок. Берем сок 1 лимона и разводим его 500 мл воды. Ставим это все на плиту, укладываем в раствор посуду и доводим до кипения. «Варим» 5 – 10 минут. Так можно очистить любую посуду от жира и нагара.

Второй вариант помогает очистить не только посуду, но и любую загрязненную поверхность.

Берем кипяток (200 мл), смешиваем с содой, 2 ст.л и тертым мылом любым, также 2 ложки, стирального порошка (2 ложки). Перемешиваем и наносим средство на поверхность посуды или грязной поверхности. Оставляем на 5 минут и протираем все губкой.

Вот так просто и легко, без агрессивной химии, можно справиться с любым загрязнением, как на кухне, так и в ванной комнате.