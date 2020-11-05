Лимонный пирог на кефире – вкусный и простой рецепт за 5 минут + время на выпечку

Этот вкусный и простой рецепт за 5 минут мы предлагаем тем, кому не охота сегодня долго возится с тестом и стоять у плиты. Лимонный пирог на кефире получается очень нежным, мягким, с приятным цитрусовым ароматом и вкусом.

Всегда идет на ура. Времени на приготовление уходит всего 5 минут, а остальное – дело духовки.

Такой пирог до подачи обычно смазывают абрикосовым или яблочным джемом.

Лимонный пирог, нужно:

три яйца

двести граммов сахарного песка

четверть чайной ложки соли

двести сорок миллилитров кефира

стакан растительного масла

два стакана муки

один лимон

две чайные ложки разрыхлителя

половина чайной ложки соды

сто граммов любого джема (лучше брать абрикосовый или же яблочный джем)

половина стакана грецких орехов или же сахарная пудра — по желанию

Лимонный пирог: рецепт приготовления

Муку, разрыхлитель и соду смешать друг с другом в глубокой емкости.

Яйца разбить в отдельную глубокую миску.

К ним добавить щепотку соли и сахарный песок.

Взбить миксером до легкой пышности.

После влить кефир, растительное масло.

Лимон помыть, выжать весь сок к яйцам.

Туда же натереть цедру лимона.

После в миску с яйцами следует просеять мучную смесь.

Все взбить миксером.

Специальную форму для кексов смазать растительным маслом и слегка посыпать мукой.

Отправить форму с тестом в разогретую духовку.

Выпекать лимонный пирог на кефире следует сорок пять минут при температуре сто семьдесят пять градусов. Проверить готовность пирога можно при помощи деревянной шпажки.

Готовый лимонный пирог достать из духовки и дать ему немного остыть.

Вот и все, надеемся наш простой и вкусный рецепт за 5 минут Вам понравился.

Аккуратно извлеките лимонный пирог из формы и положите на красивую плоскую тарелочку.

Сверху можно смазать яблочным джемом и посыпать нарезанными орехами или же сахарной пудрой.

Подайте лимонный пирог к столу со свежезаваренным чаем или же кофе.

Приятного аппетита!