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Лимонный пирог на кефире – вкусный и простой рецепт за 5 минут + время на выпечку

Этот вкусный и простой рецепт за 5 минут мы предлагаем тем, кому не охота сегодня долго возится с тестом и стоять у плиты. Лимонный пирог на кефире получается очень нежным, мягким, с приятным цитрусовым ароматом и вкусом.

Всегда идет на ура. Времени на приготовление уходит всего 5 минут, а остальное – дело духовки.

Такой пирог до подачи обычно смазывают абрикосовым или яблочным джемом.

Лимонный пирог, нужно:

  • три яйца
  • двести граммов сахарного песка
  • четверть чайной ложки соли
  • двести сорок миллилитров кефира

Лимонный пирог

  • стакан растительного масла
  • два стакана муки
  • один лимон
  • две чайные ложки разрыхлителя
  • половина чайной ложки соды
  • сто граммов любого джема (лучше брать абрикосовый или же яблочный джем)
  • половина стакана грецких орехов или же сахарная пудра — по желанию

Лимонный пирог: рецепт приготовления

  • Муку, разрыхлитель и соду смешать друг с другом в глубокой емкости.
  • Яйца разбить в отдельную глубокую миску.
  • К ним добавить щепотку соли и сахарный песок.
  • Взбить миксером до легкой пышности.

Лимонный пирог

  • После влить кефир, растительное масло.
  • Лимон помыть, выжать весь сок к яйцам.
  • Туда же натереть цедру лимона.

Лимонный пирог на кефире – вкусный и простой рецепт за 5 минут + время на выпечку

  • После в миску с яйцами следует просеять мучную смесь.
  • Все взбить миксером.
  • Специальную форму для кексов смазать растительным маслом и слегка посыпать мукой.
  • Отправить форму с тестом в разогретую духовку.
  • Выпекать лимонный пирог на кефире следует сорок пять минут при температуре сто семьдесят пять градусов. Проверить готовность пирога можно при помощи деревянной шпажки.
  • Готовый лимонный пирог достать из духовки и дать ему немного остыть.

Вот и все, надеемся наш простой и вкусный рецепт за 5 минут Вам понравился.

Лимонный пирог на кефире – вкусный и простой рецепт за 5 минут + время на выпечку

Аккуратно извлеките лимонный пирог из формы и положите на красивую плоскую тарелочку.

Сверху можно смазать яблочным джемом и посыпать нарезанными орехами или же сахарной пудрой.

Подайте лимонный пирог к столу со свежезаваренным чаем или же кофе.

Приятного аппетита!

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