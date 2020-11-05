Лимонный пирог на кефире – вкусный и простой рецепт за 5 минут + время на выпечку

Этот вкусный и простой рецепт за 5 минут мы предлагаем тем, кому не охота сегодня долго возится с тестом и стоять у плиты. Лимонный пирог на кефире получается очень нежным, мягким, с приятным цитрусовым ароматом и вкусом.
Всегда идет на ура. Времени на приготовление уходит всего 5 минут, а остальное – дело духовки.
Такой пирог до подачи обычно смазывают абрикосовым или яблочным джемом.
Лимонный пирог, нужно:
- три яйца
- двести граммов сахарного песка
- четверть чайной ложки соли
- двести сорок миллилитров кефира
- стакан растительного масла
- два стакана муки
- один лимон
- две чайные ложки разрыхлителя
- половина чайной ложки соды
- сто граммов любого джема (лучше брать абрикосовый или же яблочный джем)
- половина стакана грецких орехов или же сахарная пудра — по желанию
Лимонный пирог: рецепт приготовления
- Муку, разрыхлитель и соду смешать друг с другом в глубокой емкости.
- Яйца разбить в отдельную глубокую миску.
- К ним добавить щепотку соли и сахарный песок.
- Взбить миксером до легкой пышности.
- После влить кефир, растительное масло.
- Лимон помыть, выжать весь сок к яйцам.
- Туда же натереть цедру лимона.
- После в миску с яйцами следует просеять мучную смесь.
- Все взбить миксером.
- Специальную форму для кексов смазать растительным маслом и слегка посыпать мукой.
- Отправить форму с тестом в разогретую духовку.
- Выпекать лимонный пирог на кефире следует сорок пять минут при температуре сто семьдесят пять градусов. Проверить готовность пирога можно при помощи деревянной шпажки.
- Готовый лимонный пирог достать из духовки и дать ему немного остыть.
Вот и все, надеемся наш простой и вкусный рецепт за 5 минут Вам понравился.
Аккуратно извлеките лимонный пирог из формы и положите на красивую плоскую тарелочку.
Сверху можно смазать яблочным джемом и посыпать нарезанными орехами или же сахарной пудрой.
Подайте лимонный пирог к столу со свежезаваренным чаем или же кофе.
Приятного аппетита!
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