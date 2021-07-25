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Варенье из красной смородины. Идеальный рецепт заготовки на зиму

Варенье из красной смородины — очень простой и вкусный рецепт. Зимой оно прекрасно подойдёт для утреннего чая.

Варенье из красной смородины: ингредиенты

Варенье из красной смородины

  1. Сахар – 2 кг. (два килограмма)
  2. Красная смородина – 2 кг. (два килограмма)

Способ приготовления:

  • Ещё понадобятся сито, большая кастрюля и пара литровых банок.
  • Ягоды промойте под проточной холодной водой, положите на сито или дуршлаг, чтобы жидкость стекла.
  • Добавьте к ягодам сахар, разомните пока сок не выделится.
  • Ставьте на огонь и проварите, постоянно вымешивая кипятите.
  • После образования пены следите за вареньем и вымешивайте, иначе пена может убежать. Проварите 8 минут.
  • Процедите через сито варенье. Уберите жмых, ветки и все другие посторонние частички.
  • Варенье разлейте по предварительно простерилизованным банкам.
  • Оставьте остывать около 6 часов, после закатайте. Простерилизуйте ещё крышки.
  • Варенье храните при обычной температуре, если банка вскрыта – в холоде.

Варенье из красной смородины — идеальный рецепт на зиму.

 

Варенье из красной смородины. Идеальный рецепт заготовки на зиму 4

Приятного чаепития!

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