Варенье из красной смородины. Идеальный рецепт заготовки на зиму

Варенье из красной смородины — очень простой и вкусный рецепт. Зимой оно прекрасно подойдёт для утреннего чая.
Варенье из красной смородины: ингредиенты
- Сахар – 2 кг. (два килограмма)
- Красная смородина – 2 кг. (два килограмма)
Способ приготовления:
- Ещё понадобятся сито, большая кастрюля и пара литровых банок.
- Ягоды промойте под проточной холодной водой, положите на сито или дуршлаг, чтобы жидкость стекла.
- Добавьте к ягодам сахар, разомните пока сок не выделится.
- Ставьте на огонь и проварите, постоянно вымешивая кипятите.
- После образования пены следите за вареньем и вымешивайте, иначе пена может убежать. Проварите 8 минут.
- Процедите через сито варенье. Уберите жмых, ветки и все другие посторонние частички.
- Варенье разлейте по предварительно простерилизованным банкам.
- Оставьте остывать около 6 часов, после закатайте. Простерилизуйте ещё крышки.
- Варенье храните при обычной температуре, если банка вскрыта – в холоде.
Варенье из красной смородины — идеальный рецепт на зиму.
Приятного чаепития!
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