Мясо с картофелем по-гагаузски. Простое блюдо к обеду и ужину

Мясо с картофелем по-гагаузски получается очень сочным и безумно вкусным. Блесните перед гостями своими кулинарными способностями, приготовив это замечательное блюдо.
Мясо с картофелем по-гагаузски: ингредиенты
- Мясо утки — 700 гр. (семьсот грамм)
- Картофель — 8 шт. (восемь штук)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Мята, петрушка
- Паприка — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чабрец — 0,5 ст. л (пол столовой ложки0
- Перец, соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками и промойте в холодной воде.
- Лук нарежьте мелкими кусочками.
- Утку нарежьте на кусочки. В случае если утка домашняя, её необходимо предварительно отварить до полуготовности.
- Растительное масло влейте в сотейник и выложите туда лук. Обжарьте 3-4 минуты и выложите мясо. Обжаривайте всё до тех пор, пока лук не станет золотистого цвета.
- В сотейник добавьте картофель, перемешайте и жарьте 4-5 минут. Затем добавьте паприку, влейте воду и доведите до кипения. После этого накройте крышкой и тушите 10 минут.
- Петрушку и мяту измельчите, добавьте к блюду соль, перец, чабрец, лавровый лист и готовьте ещё 10 минут.
Мясо с картофелем по-гагаузски можете подавать к столу.
Приятного аппетита!
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