Знаменитый торт из арабских сказок. Быстрый и легкий рецепт

Персиковый торт, не только является вкусным и очень ароматным десертом. Это красивое блюдо, которое украшает любое праздничное чаепитие. Готовится все достаточно просто, результат вас точно порадует и удивит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
сахар, 150 г;
масло, 1 ст.л;
персик, 3 шт;
яйца, 3 шт;
сахар, 100 г;
ванилин по вкусу;
соль щепотка;
масло растительное, 120 г;
йогурт, 125 мл;
мука, 250 г;
разрыхлитель, 16 г;
кипяток.
Процесс приготовления
Высыпаем на сковороду сахар и топим его до золотистого цвета и густоты.
Добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности.
Переливаем карамель в форму для запекания и распределяем ровным слоем.
Сверху выкладываем дольки персика.
Совет: берите спелые, но плотные персики, чтобы пирог после выпекания выглядел красиво, дольки были целыми в карамели.
Яйца взбиваем с сахаром и щепоткой соли, ванилином по вкусу.
Вливаем растительное масло и взбиваем до однородности. Добавляем густой йогурт или сметану и смешиваем массу.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем густое и полностью однородное тесто.
Выливаем тесто на персики, разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах около 30 минут, поставив форму в противень и налив в него кипяток.Это необходимо для того, чтобы карамель не сгорела, а превратилась в мягкую и тягучую массу.
Пирог больше ничего не требует, он уже и красивый, и вкусный, и ароматный, настоящее лакомство.
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