Знаменитый торт из арабских сказок. Быстрый и легкий рецепт

Персиковый торт, не только является вкусным и очень ароматным десертом. Это красивое блюдо, которое украшает любое праздничное чаепитие. Готовится все достаточно просто, результат вас точно порадует и удивит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 150 г;

масло, 1 ст.л;

персик, 3 шт;

яйца, 3 шт;

сахар, 100 г;

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

масло растительное, 120 г;

йогурт, 125 мл;

мука, 250 г;

разрыхлитель, 16 г;

кипяток.

Процесс приготовления

Высыпаем на сковороду сахар и топим его до золотистого цвета и густоты.

Добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности.

Переливаем карамель в форму для запекания и распределяем ровным слоем.

Сверху выкладываем дольки персика.

Совет: берите спелые, но плотные персики, чтобы пирог после выпекания выглядел красиво, дольки были целыми в карамели.

Яйца взбиваем с сахаром и щепоткой соли, ванилином по вкусу.

Вливаем растительное масло и взбиваем до однородности. Добавляем густой йогурт или сметану и смешиваем массу.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем густое и полностью однородное тесто.

Выливаем тесто на персики, разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах около 30 минут, поставив форму в противень и налив в него кипяток.

Это необходимо для того, чтобы карамель не сгорела, а превратилась в мягкую и тягучую массу.

Пирог больше ничего не требует, он уже и красивый, и вкусный, и ароматный, настоящее лакомство.