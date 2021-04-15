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Десерт из орехов и сухофруктов. Полезное и вкусное лакомство за пару минут

Десерт из орехов и сухофруктов невероятно вкусен и полезен. Всем известно о пользе сушеных фруктов и орехов, ведь они являются настоящим  источником энергии для человека.

Десерт из орехов и сухофруктов: ингредиенты

Десерт из орехов и сухофруктов

  1. Сгущёнка — 200 г. (двести грамм)
  2. Маленькое печенье — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Грецкие орехи, курага, арахис, грецкие орехи и чернослив — по 50 г. (пятьдесят грамм)

Как приготовить:

  • Делайте десерт в форме  диаметром 16 см.
  • Если сухофрукты суховаты, на 10 минут залейте кипятком, отожмите, нарежьте небольшими кусочками.
  • Измельчите орехи на кусочки.
  • Соедините сгущёнку со сметаной, до однородности взбейте блендером.
  • Все ингредиенты смешайте в ёмкости, массу хорошо перемешайте.
  • Застелите плёнкой форму и выложите массу, утрамбуйте и накройте плёнкой.
  • На 9 часов отправьте десерт в холодильник.
  • Десерт выньте из формы, уберите плёнку и украсьте по своему вкусу.

Десерт из орехов и сухофруктов — готов!

Десерт из орехов и сухофруктов. Полезное и вкусное лакомство за пару минут 2

Можно сделать по своему. Например, употребить другие сухофрукты или какое-нибудь оригинальные печенья. Готовьте и наслаждайтесь, надеемся Вам понравится!

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ДЕСЕРТЫ
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