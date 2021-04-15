Десерт из орехов и сухофруктов. Полезное и вкусное лакомство за пару минут

Десерт из орехов и сухофруктов невероятно вкусен и полезен. Всем известно о пользе сушеных фруктов и орехов, ведь они являются настоящим источником энергии для человека.
Десерт из орехов и сухофруктов: ингредиенты
- Сгущёнка — 200 г. (двести грамм)
- Маленькое печенье — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Грецкие орехи, курага, арахис, грецкие орехи и чернослив — по 50 г. (пятьдесят грамм)
Как приготовить:
- Делайте десерт в форме диаметром 16 см.
- Если сухофрукты суховаты, на 10 минут залейте кипятком, отожмите, нарежьте небольшими кусочками.
- Измельчите орехи на кусочки.
- Соедините сгущёнку со сметаной, до однородности взбейте блендером.
- Все ингредиенты смешайте в ёмкости, массу хорошо перемешайте.
- Застелите плёнкой форму и выложите массу, утрамбуйте и накройте плёнкой.
- На 9 часов отправьте десерт в холодильник.
- Десерт выньте из формы, уберите плёнку и украсьте по своему вкусу.
Десерт из орехов и сухофруктов — готов!
Можно сделать по своему. Например, употребить другие сухофрукты или какое-нибудь оригинальные печенья. Готовьте и наслаждайтесь, надеемся Вам понравится!
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