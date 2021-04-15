Десерт из орехов и сухофруктов. Полезное и вкусное лакомство за пару минут

Десерт из орехов и сухофруктов невероятно вкусен и полезен. Всем известно о пользе сушеных фруктов и орехов, ведь они являются настоящим источником энергии для человека.

Десерт из орехов и сухофруктов: ингредиенты

Сгущёнка — 200 г. (двести грамм) Маленькое печенье — 150 г. (сто пятьдесят грамм) Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Грецкие орехи, курага, арахис, грецкие орехи и чернослив — по 50 г. (пятьдесят грамм)

Как приготовить:

Делайте десерт в форме диаметром 16 см.

Если сухофрукты суховаты, на 10 минут залейте кипятком, отожмите, нарежьте небольшими кусочками.

Измельчите орехи на кусочки.

Соедините сгущёнку со сметаной, до однородности взбейте блендером.

Все ингредиенты смешайте в ёмкости, массу хорошо перемешайте.

Застелите плёнкой форму и выложите массу, утрамбуйте и накройте плёнкой.

На 9 часов отправьте десерт в холодильник.

Десерт выньте из формы, уберите плёнку и украсьте по своему вкусу.

Десерт из орехов и сухофруктов — готов!

Можно сделать по своему. Например, употребить другие сухофрукты или какое-нибудь оригинальные печенья. Готовьте и наслаждайтесь, надеемся Вам понравится!