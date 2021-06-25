Мясной хлебец из курицы. Эта закуска заменила нам любую колбасу

Мясной хлебец из курицы очень прост в приготовлении и приятен на вкус.
Мясной хлебец из курицы: ингредиенты
- Фарш куриный — 1 кг. (один килограмм)
- Овсяные хлопья — 100 гр. (сто грамм0
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Яйца — 4 шт, (четыре штуки)
- Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Кетчуп — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Тимьян — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль
- Чёрный перец
- Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
Пошаговое приготовление:
- Залейте овсяные хлопья молоком, перемешайте и оставьте набухать на 15 минут.
- Нарежьте сыр на мелкие кубики, морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте, яйца взбейте со специями.
- Переложите фарш в ёмкость, добавьте все вышеперечисленные продукты и всё хорошенько вымесите.
- Фарш выложите в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте под фольгой 40 минут при 180 градусах. Затем смажьте кетчупом и выпекайте без фольги ещё минут 10.
Мясной хлебец из курицы имеет насыщенный и нежный вкус.
Готовьте на здоровье!
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