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Мясной хлебец из курицы. Эта закуска заменила нам любую колбасу

Мясной хлебец из курицы очень прост в приготовлении и приятен на вкус.

Мясной хлебец из курицы: ингредиенты

Мясной хлебец из курицы. Эта закуска заменила нам любую колбасу 5

  1. Фарш куриный — 1 кг. (один килограмм)
  2. Овсяные хлопья — 100 гр. (сто грамм0
  3. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  4. Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Яйца — 4 шт, (четыре штуки)
  6. Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Кетчуп — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  9. Паприка  — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Тимьян — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Соль
  12. Чёрный перец
  13. Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)

Пошаговое приготовление:

Мясной хлебец из курицы

  • Залейте овсяные хлопья молоком, перемешайте и оставьте набухать на 15 минут.
  • Нарежьте сыр на мелкие кубики, морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте, яйца взбейте со специями.
  • Переложите фарш в ёмкость, добавьте все вышеперечисленные продукты и всё хорошенько вымесите.
  • Фарш выложите в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте под фольгой 40 минут при 180 градусах. Затем смажьте кетчупом и выпекайте без фольги ещё минут 10.

Мясной хлебец из курицы имеет насыщенный и нежный вкус.

Мясной хлебец из курицы. Эта закуска заменила нам любую колбасу 6

Готовьте на здоровье!

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