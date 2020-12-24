МЯСО ТУШЕНОЕ: ТОП-6 РЕЦЕПТОВ

1) Тушеное мясо с картофелем и зеленью
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 300-400 г нежирной свинины
● 6-7 штук средних картофелин
● свежая зелень (мята, петрушка, укроп)
● семена тмина (примерно 2-2,5 ч. ложки)
● соль (по вкусу)
● черный молотый перец (по вкусу)
● растительное или оливковое масло (1-2 стол. ложки)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками. В сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть растительное масло, положить в него мясо. Обжарить на среднем огне до полуготовности. Картофель очистить, порезать кубиками, поместить к мясу, обжарить в течение 2-3 минут. Затем добавить в сковороду тмин, залить кипятком так, чтобы вода едва покрывала продукты. На среднем огне довести до кипения (под крышкой), затем убавить огонь до минимума и положить мелко нарубленную свежую зелень (можно использовать и сухую или замороженную, но аромат будет чуть менее интенсивным). Тушить до готовности картофеля под крышкой, подавать на стол в горячем виде, можно добавить немного сливочного масла.
2) Мясо, тушеное в соке красной смородины
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 1 кг нежирной говядины
● 3 стакана ягод красной смородины
● 1,5 ч. ложки сахарного песка
● 1 ч. ложка соли
● 1/2 ч. ложки черного молотого перца
● растительное или оливковое масло (по вкусу)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо вымыть, нарезать на небольшие кубики.
3) Мясо, тушеное в пиве
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 0,5-0,6 кг нежирной говядины
● 3 средние луковицы
● 8-10 средних картофелин
●500 мл светлого пива
● сливочное и растительное масло (по вкусу)
● 1 лавровый лист
● 4 веточки тимьяна
● соль, белый перец (по вкусу)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Говядину вымыть, нарезать порционными кусками, слегка отбить. На сковороде с высокими бортиками разогреть растительное масло, поместить туда мясо и обжарить до золотистой корочки, посолить и поперчить по вкусу. Затем налить в сковороду пиво, добавить тимьян лавровый лист, закрыть крышкой и тушить 10-15 минут на среднем огне. В гусятницу или другую подобную емкость выложить нарезанный пластинками картофель, сверху положить слой мяса, тушеного в пиве, затем нерезаный тонкими кольцами лук, предварительно обжаренный до золотистого цвета, а сверху – еще один слой картофеля. Все это залить пивом, в котором тушилось до этого мясо, закрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.
4) Мясо, тушеное с черносливом и медом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● 800 г свинины или говядины
● 1 луковица
● 150 г чернослива без косточек
● 100 г меда
● 1 стол. ложка томатной пасты
● растительное масло, соль, перец (по вкусу)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо вымыть, нарезать небольшими кусочками, слегка обжарить на сковороде с добавлением растительного масла. Лук нарезать кольцами, также обжарить до золотистой корочки отдельно от мяса. Затем положить лук и обжаренное мясо в емкость для тушения с толстым дном и стенками, добавить томатную пасту и чернослив. Тушить на слабом огне до готовности мяса. Когда оно уже почти готово, в емкость добавить мед, соль и перец по вкусу.
5) КАРТОШЕЧКА, ТУШЕННАЯ С МЯСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Говядина — 400-600 гр
● Чищеный картофель — 1 кг
● 1 луковица
● 1 морковка
● 1 ч. л муки
● 1 спелая помидорина или 1 ч. л том. пасты ( можно без того и другого)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Порезать лук и кубиками морковку. Слегка спассировать на растительном масле сразу в кастрюле. ( для маленьких детей не пассировать, а добавить после обжарки-тушения мяса)
2. Говядину рекомендую брать : шейку или лопатку.
3. Нарезать мясо на небольшие кусочки.
4. Выложить в кастрюлю с луком и морковкой.
5. Обжарить на хорошем огне, помешивая, не зажаривая. Мясо даст сок. Накрыть крышкой и потушить минут 15 в собственном соку, пока сок не выкипит, периодически заглядывая и помешивая. Для малышей мясо сразу залить небольшим количеством кипятка.
6. Затем долить столько воды, чтобы мясо было слегка прикрыто и тушить под крышкой на несильном огне до мягкости мяса ( у меня на это ушло минут 40)
7. Помидорку обдать кипятком или подержать в микроволновке пару минут для того, чтобы хорошо отходила кожица. Очистить от кожи, размять, и выложить в мясо. Добавить соль по вкусу ( у меня где-то не полная ч.л)
8. Потушить еще немного( минут 5) и затем выложить весь порезанный картофель и долить столько воды, чтобы картофель слегка выступал из нее. Если налить больше, то будет жидковатая картошка…Положить лавровый листик. Накрыть крышкой и тушить до готовности картофеля.
9. Картофель перемешать. Отцедить с поверхности немного бульона в чашечку. Дать остыть и добавить 1 ч. л муки. Муку хорошо размешать вилкой, дабы не было комочков и вылить содержимое обратно в картофель. Это нужно для того, чтобы наша картошка стала вязкой. Можно конечно обойтись и без муки, но так картошечка в тарелке выглядит более целостно и менее жидкая. Можно не отцеживать бульон, а развести муку в небольшом количестве теплой воды, если в картошке получилось не много жидкости…
10. Перемешать, дать закипеть. Картошечка готова.
11. Подавать с соленым огурчиком.
6) ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Говядина — 680 г
● Мука пшеничная — 2 ст. л.
● Масло растительное — 1 ст. л.
● Бульон говяжий — 1 стакан
● Лук репчатый — 1/4 стакана
● Картофель — 6 шт.
● Морковь — 2 шт.
● Стебель сельдерея — 2 шт.
● Перец черный молотый — 2 щепотки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Порежьте мясо на небольшие кусочки и слегка обваляйте в муке.
2. Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло.
3. Выложите мясо и подрумяньте до золотистой корочки.
4. Затем добавьте бульон и мелко нарезанный лук.
5. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 1 час.
6. Добавьте нарезанные на небольшие кусочки овощи и черный перец.
7. Снова накройте крышкой и тушите еще 30 минут до готовности овощей.
Приятного аппетита!
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