МЯСО ТУШЕНОЕ: ТОП-6 РЕЦЕПТОВ

1) Тушеное мясо с картофелем и зеленью

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 300-400 г нежирной свинины

● 6-7 штук средних картофелин

● свежая зелень (мята, петрушка, укроп)

● семена тмина (примерно 2-2,5 ч. ложки)

● соль (по вкусу)

● черный молотый перец (по вкусу)

● растительное или оливковое масло (1-2 стол. ложки)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками. В сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть растительное масло, положить в него мясо. Обжарить на среднем огне до полуготовности. Картофель очистить, порезать кубиками, поместить к мясу, обжарить в течение 2-3 минут. Затем добавить в сковороду тмин, залить кипятком так, чтобы вода едва покрывала продукты. На среднем огне довести до кипения (под крышкой), затем убавить огонь до минимума и положить мелко нарубленную свежую зелень (можно использовать и сухую или замороженную, но аромат будет чуть менее интенсивным). Тушить до готовности картофеля под крышкой, подавать на стол в горячем виде, можно добавить немного сливочного масла.

2) Мясо, тушеное в соке красной смородины

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 1 кг нежирной говядины

● 3 стакана ягод красной смородины

● 1,5 ч. ложки сахарного песка

● 1 ч. ложка соли

● 1/2 ч. ложки черного молотого перца

● растительное или оливковое масло (по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо вымыть, нарезать на небольшие кубики.

Ягоды красной смородины также вымыть, небольшие веточки и плодоножки можно не удалять. Смородину необходимо отжать через сито, затем жмых переложить в миску, добавить туда примерно полстакана воды, перемешать и еще раз отжать. На сильном огне разогреть масло в сковороде или сотейнике в толстым дном и стенками, затем положить туда нарезанное мясо. не убавляя огонь, жарить его примерно 7-10 минут, пока не выпарится жидкость и оно слегка не подрумянится. Затем добавить к мясу сок смородины, сахар, перец и соль. Довести до кипения и убавить огонь до минимума. Тушить до готовности под крышкой, периодически помешивая. Подавать лучше всего с вареным картофелем.

3) Мясо, тушеное в пиве

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 0,5-0,6 кг нежирной говядины

● 3 средние луковицы

● 8-10 средних картофелин

●500 мл светлого пива

● сливочное и растительное масло (по вкусу)

● 1 лавровый лист

● 4 веточки тимьяна

● соль, белый перец (по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Говядину вымыть, нарезать порционными кусками, слегка отбить. На сковороде с высокими бортиками разогреть растительное масло, поместить туда мясо и обжарить до золотистой корочки, посолить и поперчить по вкусу. Затем налить в сковороду пиво, добавить тимьян лавровый лист, закрыть крышкой и тушить 10-15 минут на среднем огне. В гусятницу или другую подобную емкость выложить нарезанный пластинками картофель, сверху положить слой мяса, тушеного в пиве, затем нерезаный тонкими кольцами лук, предварительно обжаренный до золотистого цвета, а сверху – еще один слой картофеля. Все это залить пивом, в котором тушилось до этого мясо, закрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.

4) Мясо, тушеное с черносливом и медом

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 800 г свинины или говядины

● 1 луковица

● 150 г чернослива без косточек

● 100 г меда

● 1 стол. ложка томатной пасты

● растительное масло, соль, перец (по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо вымыть, нарезать небольшими кусочками, слегка обжарить на сковороде с добавлением растительного масла. Лук нарезать кольцами, также обжарить до золотистой корочки отдельно от мяса. Затем положить лук и обжаренное мясо в емкость для тушения с толстым дном и стенками, добавить томатную пасту и чернослив. Тушить на слабом огне до готовности мяса. Когда оно уже почти готово, в емкость добавить мед, соль и перец по вкусу.

5) КАРТОШЕЧКА, ТУШЕННАЯ С МЯСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Говядина — 400-600 гр

● Чищеный картофель — 1 кг

● 1 луковица

● 1 морковка

● 1 ч. л муки

● 1 спелая помидорина или 1 ч. л том. пасты ( можно без того и другого)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Порезать лук и кубиками морковку. Слегка спассировать на растительном масле сразу в кастрюле. ( для маленьких детей не пассировать, а добавить после обжарки-тушения мяса)

2. Говядину рекомендую брать : шейку или лопатку.

3. Нарезать мясо на небольшие кусочки.

4. Выложить в кастрюлю с луком и морковкой.

5. Обжарить на хорошем огне, помешивая, не зажаривая. Мясо даст сок. Накрыть крышкой и потушить минут 15 в собственном соку, пока сок не выкипит, периодически заглядывая и помешивая. Для малышей мясо сразу залить небольшим количеством кипятка.

6. Затем долить столько воды, чтобы мясо было слегка прикрыто и тушить под крышкой на несильном огне до мягкости мяса ( у меня на это ушло минут 40)

7. Помидорку обдать кипятком или подержать в микроволновке пару минут для того, чтобы хорошо отходила кожица. Очистить от кожи, размять, и выложить в мясо. Добавить соль по вкусу ( у меня где-то не полная ч.л)

8. Потушить еще немного( минут 5) и затем выложить весь порезанный картофель и долить столько воды, чтобы картофель слегка выступал из нее. Если налить больше, то будет жидковатая картошка…Положить лавровый листик. Накрыть крышкой и тушить до готовности картофеля.

9. Картофель перемешать. Отцедить с поверхности немного бульона в чашечку. Дать остыть и добавить 1 ч. л муки. Муку хорошо размешать вилкой, дабы не было комочков и вылить содержимое обратно в картофель. Это нужно для того, чтобы наша картошка стала вязкой. Можно конечно обойтись и без муки, но так картошечка в тарелке выглядит более целостно и менее жидкая. Можно не отцеживать бульон, а развести муку в небольшом количестве теплой воды, если в картошке получилось не много жидкости…

10. Перемешать, дать закипеть. Картошечка готова.

11. Подавать с соленым огурчиком.

6) ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Говядина — 680 г

● Мука пшеничная — 2 ст. л.

● Масло растительное — 1 ст. л.

● Бульон говяжий — 1 стакан

● Лук репчатый — 1/4 стакана

● Картофель — 6 шт.

● Морковь — 2 шт.

● Стебель сельдерея — 2 шт.

● Перец черный молотый — 2 щепотки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Порежьте мясо на небольшие кусочки и слегка обваляйте в муке.

2. Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло.

3. Выложите мясо и подрумяньте до золотистой корочки.

4. Затем добавьте бульон и мелко нарезанный лук.

5. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 1 час.

6. Добавьте нарезанные на небольшие кусочки овощи и черный перец.

7. Снова накройте крышкой и тушите еще 30 минут до готовности овощей.

Приятного аппетита!