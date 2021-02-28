Куриные сердечки в сметанном соусе: бюджетное блюдо для всей семьи

Куриные сердечки в сметанном соусе! Приготовьте сегодня куриные сердечки в сметанном соусе.
Это блюдо готовится из очень недорогих продуктов и очень быстро. Сердечки получаются нежными, а подлива подходит к абсолютно любому гарниру.
Куриные сердечки в сметанном соусе: ингредиенты
- восемьсот граммов куриных сердечек
- пять столовых ложек сметаны
- две головки репчатого лука
- две столовые ложки муки
- два стакана воды
- четыре зубчика чеснока
- четыре столовые ложки растительного масла
- чайная ложка соли
- сладкая паприка и черный перец – по вкусу
- свежая зелень – по желанию
- два лавровых листа
Куриные сердечки в сметанном соусе: как приготовить
- Куриные сердечки хорошо промыть под проточной водой, срезать лишний жир и разрезать на четыре части.
- Луковицы почистить и порезать небольшими кубиками.
- В сковороду влить растительное масло и разогреть его.
- Отправить нарезанный лук в ту же сковороду. Периодично перемешивая, прожарить лук до полупрозрачности.
- Добавить куриные сердечки и жарить их до испарения жидкости примерно четверть часа.
- Как только жидкость полностью выпарится, добавить соль и перемешать.
- Положить в сковороду лавровый лист и залить горячей водой так, чтобы сердечки полностью покрылись бы ею.
- Тушить блюдо примерно сорок минут до готовности сердечек на среднем огне.
- Столовую ложку муки смешать с небольшим количеством воды в отдельной глубокой тарелке.
- Разведенную муку влить уже к готовым сердечкам и перемешать.
- Добавить сметану и снова перемешать.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в сковороду.
- Добавить черный молотый перец и красную паприку.
- Свежую зелень помыть и мелко нарубить. Отправить в готовое блюдо.
Ну вот, куриные сердечки в сметанном соусе готовы.
По порционным тарелочкам разложите гарнир, рядом положите куриные сердечки и залейте полученным сметанным соусом.
Очень нежные сердечки, а соус придает гарниру интересные вкусовые оттенки. Обязательно понравится Вашей семье.
Куриные сердечки в сметанном соусе: готов
Приятного аппетита!
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