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Куриные сердечки в сметанном соусе: бюджетное блюдо для всей семьи

Куриные сердечки в сметанном соусе! Приготовьте сегодня куриные сердечки в сметанном соусе.

Это блюдо готовится из очень недорогих продуктов и очень быстро. Сердечки получаются нежными, а подлива подходит к абсолютно любому гарниру.

Куриные сердечки в сметанном соусе: ингредиенты

  • восемьсот граммов куриных сердечек

Куриные сердечки в сметанном соусе

  • пять столовых ложек сметаны
  • две головки репчатого лука
  • две столовые ложки муки
  • два стакана воды
  • четыре зубчика чеснока
  • четыре столовые ложки растительного масла
  • чайная ложка соли
  • сладкая паприка и черный перец – по вкусу
  • свежая зелень – по желанию
  • два лавровых листа

Куриные сердечки в сметанном соусе: как приготовить

Куриные сердечки в сметанном соусе

  • Куриные сердечки хорошо промыть под проточной водой, срезать лишний жир и разрезать на четыре части.
  • Луковицы почистить и порезать небольшими кубиками.
  • В сковороду влить растительное масло и разогреть его.
  • Отправить нарезанный лук в ту же сковороду. Периодично перемешивая, прожарить лук до полупрозрачности.
  • Добавить куриные сердечки и жарить их до испарения жидкости примерно четверть часа.
  • Как только жидкость полностью выпарится, добавить соль и перемешать.
  • Положить в сковороду лавровый лист и залить горячей водой так, чтобы сердечки полностью покрылись бы ею.
  • Тушить блюдо примерно сорок минут до готовности сердечек на среднем огне.
  • Столовую ложку муки смешать с небольшим количеством воды в отдельной глубокой тарелке.
  • Разведенную муку влить уже к готовым сердечкам и перемешать.

Куриные сердечки в сметанном соусе

  • Добавить сметану и снова перемешать.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в сковороду.
  • Добавить черный молотый перец и красную паприку.
  • Свежую зелень помыть и мелко нарубить. Отправить в готовое блюдо.

Ну вот, куриные сердечки в сметанном соусе готовы.

Куриные сердечки в сметанном соусе

По порционным тарелочкам разложите гарнир, рядом положите куриные сердечки и залейте полученным сметанным соусом.

Очень нежные сердечки, а соус придает гарниру интересные вкусовые оттенки. Обязательно понравится Вашей семье.

Куриные сердечки в сметанном соусе: готов

Приятного аппетита!

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