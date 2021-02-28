Куриные сердечки в сметанном соусе: бюджетное блюдо для всей семьи

Куриные сердечки в сметанном соусе! Приготовьте сегодня куриные сердечки в сметанном соусе.

Это блюдо готовится из очень недорогих продуктов и очень быстро. Сердечки получаются нежными, а подлива подходит к абсолютно любому гарниру.

Куриные сердечки в сметанном соусе: ингредиенты

восемьсот граммов куриных сердечек

пять столовых ложек сметаны

две головки репчатого лука

две столовые ложки муки

два стакана воды

четыре зубчика чеснока

четыре столовые ложки растительного масла

чайная ложка соли

сладкая паприка и черный перец – по вкусу

свежая зелень – по желанию

два лавровых листа

Куриные сердечки в сметанном соусе: как приготовить

Куриные сердечки хорошо промыть под проточной водой, срезать лишний жир и разрезать на четыре части.

Луковицы почистить и порезать небольшими кубиками.

В сковороду влить растительное масло и разогреть его.

Отправить нарезанный лук в ту же сковороду. Периодично перемешивая, прожарить лук до полупрозрачности.

Добавить куриные сердечки и жарить их до испарения жидкости примерно четверть часа.

Как только жидкость полностью выпарится, добавить соль и перемешать.

Положить в сковороду лавровый лист и залить горячей водой так, чтобы сердечки полностью покрылись бы ею.

Тушить блюдо примерно сорок минут до готовности сердечек на среднем огне.

Столовую ложку муки смешать с небольшим количеством воды в отдельной глубокой тарелке.

Разведенную муку влить уже к готовым сердечкам и перемешать.

Добавить сметану и снова перемешать.

Чеснок почистить и пропустить через пресс в сковороду.

Добавить черный молотый перец и красную паприку.

Свежую зелень помыть и мелко нарубить. Отправить в готовое блюдо.

Ну вот, куриные сердечки в сметанном соусе готовы.

По порционным тарелочкам разложите гарнир, рядом положите куриные сердечки и залейте полученным сметанным соусом.

Очень нежные сердечки, а соус придает гарниру интересные вкусовые оттенки. Обязательно понравится Вашей семье.

Куриные сердечки в сметанном соусе: готов

Приятного аппетита!