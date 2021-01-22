Вкуснее вы еще не ели. Как приготовить жареную рыбу так, чтобы все ахнули

Для моей семье – это одно из самых любимых блюд. Такая жареная рыбка в луковом кляре, это нечто очень ароматное, вкусное, сочное. Рыбу берите любую, я взяла в этот раз горбушу, но любая получается очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе горбуши, 600 г;

сметана, 100 г;

лук, 1 – 2 шт;

чеснок, 2 – 3 зубчика;

соль, перец;

мука, 3 ст.л;

разрыхлитель, 1\2 ч.л;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем порционными кусочками.

Лук, чеснок измельчаем в блендере.

Совет: чтобы соус был однородным, добавьте к луку и чесноку 2 – 3 столовые ложки воды и так измельчайте.

В это соус добавляем яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.

Всыпаем муку и разрыхлитель, вымешиваем кляр.

Вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.

В кляр опускаем рыбу и вымешиваем.

Накрываем емкость и отправляем в холодильник охлаждаться на 30 минут. Вы можете и пропустить этот шаг охлаждения и сразу жарить, но охлажденная рыба в кляре, лучше обжаривается и меньше впитывает растительное масло.

Обжариваем кусочки со всех сторон.