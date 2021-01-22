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Вкуснее вы еще не ели. Как приготовить жареную рыбу так, чтобы все ахнули

Для моей семье – это одно из самых любимых блюд. Такая жареная рыбка в луковом кляре, это нечто очень ароматное, вкусное, сочное. Рыбу берите любую, я взяла в этот раз горбушу, но любая получается очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе горбуши, 600 г;
  • сметана, 100 г;
  • лук, 1 – 2 шт;
  • чеснок, 2 – 3 зубчика;
  • соль, перец;
  • мука, 3 ст.л;
  • разрыхлитель, 1\2 ч.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем порционными кусочками.

Лук, чеснок измельчаем в блендере.

Совет: чтобы соус был однородным, добавьте к луку и чесноку 2 – 3 столовые ложки воды и так измельчайте.

В это соус добавляем яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.

Всыпаем муку и разрыхлитель, вымешиваем кляр.

Вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.

В кляр опускаем рыбу и вымешиваем.

Накрываем емкость и отправляем в холодильник охлаждаться на 30 минут. Вы можете и пропустить этот шаг охлаждения и сразу жарить, но охлажденная рыба в кляре, лучше обжаривается и меньше впитывает растительное масло.

Обжариваем кусочки со всех сторон.

Вкуснее вы еще не ели. Как приготовить жареную рыбу так, чтобы все ахнули

Подавать можно, посыпав зеленью, сбрызнув лимонным соком, сделав соус из майонеза или сметаны с горчицей, укропом.

Прекрасно сочетается рыбка с разными гарнирами.

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