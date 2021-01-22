Вкуснее вы еще не ели. Как приготовить жареную рыбу так, чтобы все ахнули

Для моей семье – это одно из самых любимых блюд. Такая жареная рыбка в луковом кляре, это нечто очень ароматное, вкусное, сочное. Рыбу берите любую, я взяла в этот раз горбушу, но любая получается очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе горбуши, 600 г;
- сметана, 100 г;
- лук, 1 – 2 шт;
- чеснок, 2 – 3 зубчика;
- соль, перец;
- мука, 3 ст.л;
- разрыхлитель, 1\2 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Рыбу промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем порционными кусочками.
Лук, чеснок измельчаем в блендере.
Совет: чтобы соус был однородным, добавьте к луку и чесноку 2 – 3 столовые ложки воды и так измельчайте.
В это соус добавляем яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.
Всыпаем муку и разрыхлитель, вымешиваем кляр.
Вливаем растительное масло и вымешиваем до однородности.
В кляр опускаем рыбу и вымешиваем.
Накрываем емкость и отправляем в холодильник охлаждаться на 30 минут. Вы можете и пропустить этот шаг охлаждения и сразу жарить, но охлажденная рыба в кляре, лучше обжаривается и меньше впитывает растительное масло.
Обжариваем кусочки со всех сторон.
Подавать можно, посыпав зеленью, сбрызнув лимонным соком, сделав соус из майонеза или сметаны с горчицей, укропом.Прекрасно сочетается рыбка с разными гарнирами.
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