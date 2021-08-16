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Мама научила вкусно заготавливать свеклу: 30 лет делаем на зиму и ещё будем делать

Из свеклы можно делать самые разные блюда и заготовки, даже икру. Этот рецепт мы давно используем в нашей семье, теперь хочу поделиться и с вами. Готовка простая, ничего сложного нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, морковь по 1 кг;

лук, 500 г;

помидоры, 1.5 кг;

соль, 1 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

перец, ½ ч.л;

масло растительное, 1 стакан;

уксус 9 %, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Помидоры превращаем в пюре при помощи мясорубки или блендера.

Морковь и свеклу, лук измельчаем на средней терке.

Смешиваем все овощи и заправляем солью, сахаром, растительным маслом.

Ставим кастрюлю на плиту и варим икру 1.5 часа на небольшом огне.

Вливаем уксус, хорошо перемешиваем и варим еще 3 минут.

Раскладываем икру в стерилизованные баночки, закручиваем крышками.

Банки переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним икру в подвале или в холодильнике.

Добавка получается очень вкусной и ароматной, отлично подходит в качестве закуски или намазки для бутербродов.

Мама научила вкусно заготавливать свеклу: 30 лет делаем на зиму и ещё будем делать

Если хотите, на этот объем овощей, добавьте 1 головку чеснока и стручок острого перца, получается тоже вкусно и пикантно.

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