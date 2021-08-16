Мама научила вкусно заготавливать свеклу: 30 лет делаем на зиму и ещё будем делать

Из свеклы можно делать самые разные блюда и заготовки, даже икру. Этот рецепт мы давно используем в нашей семье, теперь хочу поделиться и с вами. Готовка простая, ничего сложного нет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
свекла, морковь по 1 кг;
лук, 500 г;
помидоры, 1.5 кг;
соль, 1 ст.л;
сахар, 2 ст.л;
перец, ½ ч.л;
масло растительное, 1 стакан;
уксус 9 %, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Помидоры превращаем в пюре при помощи мясорубки или блендера.
Морковь и свеклу, лук измельчаем на средней терке.
Смешиваем все овощи и заправляем солью, сахаром, растительным маслом.
Ставим кастрюлю на плиту и варим икру 1.5 часа на небольшом огне.
Вливаем уксус, хорошо перемешиваем и варим еще 3 минут.
Раскладываем икру в стерилизованные баночки, закручиваем крышками.
Банки переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним икру в подвале или в холодильнике.
Добавка получается очень вкусной и ароматной, отлично подходит в качестве закуски или намазки для бутербродов.
Если хотите, на этот объем овощей, добавьте 1 головку чеснока и стручок острого перца, получается тоже вкусно и пикантно.
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