Торт царица Эстер: приготовление оригинального, воздушного макового тортика

Торт Царица Эстер! Это лакомый тортик с маком несложного приготовления. Царица Эстер — празничный подарок для сладкоежек. Получается тортик неповторимой красоты и незабываемого вкуса.

Такой тортик особенно подойдёт для зимнего стола. Лёгкий сливочный крем придаёт тортику царственный вид снежного замка.

Царица Эстер также является диетическим рецептом, так как содержит малое количество жиров.

Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления этого удивительного тортика.

Торт царица Эстер: ингредиенты

Ддля теста:

пять яиц

три белка (желтки будут использованы для изготовления крема)

сто грамм сахарного песка

три столовых ложки подсолнечного или кукурузного масла

пакетик ванилина

полстакана мака

четыре столовые ложки муки

чайная ложка соды

Для крема:

полтора стакана молока

двести миллилитров сливок (желательно 33% жирности)

сто пятьдесят грамм сахарного песка

три желтка

две столовой ложки картофельного крахмала

половина лимона

белый шоколад

Торт царица Эстер: пошаговый рецепт приготовления

Взять восемь яиц и отделить белки от желтков.

Белки взбить до получения стойкой пенки. Постепенно добавить сто грамм сахарного песка, не прекращая взбивать (рекомендуется добавлять сахар в маленьких количествах).

Взбить пять желтков. Влить взбитые желтки в полученную пенку. Продолжать взбивать после добавления растительного масла и ванилина. Масса должна получиться однородной.

В отдельную миску просеить муку и добавить мак, а также соду.

Неспеша добавить взбитую яичную массу в полученную мучную смесь, аккуратно перемешивая для предотвращения формирования комков. Тесто готово.

Покрыть форму для выпекание пергаментной бумагой. С помощью ложки положить треть теста в форму. Слой должен быть гладок и ровен.

Положить треть теста в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах примерно десять минут.

Тем же образом испечь оставшиеся две трети.

Перейти к приготовлению крема. В отдельной ёмкости смешать две столовые ложки молока, столовую ложку сахарного песка и две столовые ложки крахмала.

Взбить желтки с оставшимся сахаром, долить оставшееся молоко. Поставить на горячую плиту и довести до состояния кипения (рекомендуется поддержание слабого огня).

Снять с огня и, продолжая перемещивать, добавить крахмальную массу. Остудить до загустения.

В полученную массу выжать лимон и добавить цедру. После чего подогреть на плите ещё пару минут.

Взбить сливки до получения стоячей пенки. Добавить полученную кремовую массу, продолжая взбивать.

Испечённые коржи смазать полученным лимонно-сливочным кремом. Собрать тортик, а сверху натереть плитку белого шоколада.

А теперь зимний тортик должен часок остыть в холодильнике.

Торт царица Эстер: готов

Царица готова. Добро пожаловать к столу!