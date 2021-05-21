Готовлю скумбрию новым способом, прямо в тарелке: друзья, кто видел, делают теперь так же (никакого уксуса, воды и сахара)

Рецепт нашла не так давно, но он стал одним из самых лучших и вкусных. Поделилась им со своими друзьями, а теперь предлагаю и вам попробовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 1 шт;

лук, 1 шт;

сок трети лимона;

соль, 1 ст.л;

смесь перцев, кориандр, мускатный орех, лавровый лист, гвоздика.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от внутренностей и промываем. Просушиваем бумажными полотенцами и отправляем на 30 – 50 минут в морозильную камеру.

Вынимаем и режем тонкими кусочками – именно благодаря заморозке, возможно так тонко порезать.

На тарелку выкладываем тонкие ломтики лимона, посыпаем частью специй.

Выкладываем рыбку в один слой и сверху кладем лимон и вновь посыпаем специями и солью.

Засыпаем тонко резанным луком, поливаем любым растительным маслом.

Накрываем блюдо, отправляем в холодильник на ночь.