Готовлю скумбрию новым способом, прямо в тарелке: друзья, кто видел, делают теперь так же (никакого уксуса, воды и сахара)

Рецепт нашла не так давно, но он стал одним из самых лучших и вкусных. Поделилась им со своими друзьями, а теперь предлагаю и вам попробовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- сок трети лимона;
- соль, 1 ст.л;
- смесь перцев, кориандр, мускатный орех, лавровый лист, гвоздика.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от внутренностей и промываем. Просушиваем бумажными полотенцами и отправляем на 30 – 50 минут в морозильную камеру.
Вынимаем и режем тонкими кусочками – именно благодаря заморозке, возможно так тонко порезать.
На тарелку выкладываем тонкие ломтики лимона, посыпаем частью специй.
Выкладываем рыбку в один слой и сверху кладем лимон и вновь посыпаем специями и солью.
Засыпаем тонко резанным луком, поливаем любым растительным маслом.
Накрываем блюдо, отправляем в холодильник на ночь.
На следующий день можно подавать к столу. Я делаю рыбку в картофельному пюре, отваренной в мундирах картошке.
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