Манник на кефире без муки! Дети будут в восторге

Манник получается мягким и нежным, его можно подавать с самыми разными джемами, вареньем, сметанным кремом или со сливками, взбитыми с сахарной пудрой. В моем случае, я еще делала и с бананами и получилось очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 2 стакана;
- манная крупа, 2 стакана;
- сахар, 1 стакан;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 10 г;
- масло сливочное, 100 г;
- яйца, 2 шт;
- бананы, 3 шт.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с манной крупой и оставляем на 15 – 20 минут, чтобы крупа набухла.
Размягченное сливочное масло смешиваем с яйцами, сахаром и вымешиваем до однородности.
Добавляем разрыхлитель и соль, вымешиваем.
Смешиваем манную крупу с масляной массой и вымешиваем до однородности.
Бананы режем кусочками и смешиваем с тестом.
Форму застилаем пергаментом или смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем манник около 30 – 40 минут.
Готовый и остывший манник можно просто посыпать сахарной пудрой или нанести крем, шоколадную пасту и т.д.
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