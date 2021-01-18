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Манник на кефире без муки! Дети будут в восторге

Манник получается мягким и нежным, его можно подавать с самыми разными джемами, вареньем, сметанным кремом или со сливками, взбитыми с сахарной пудрой. В моем случае, я еще делала и с бананами и получилось очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 2 стакана;
  • манная крупа, 2 стакана;
  • сахар, 1 стакан;
  • соль щепотка;
  • разрыхлитель, 10 г;
  • масло сливочное, 100 г;
  • яйца, 2 шт;
  • бананы, 3 шт.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с манной крупой и оставляем на 15 – 20 минут, чтобы крупа набухла.

Размягченное сливочное масло смешиваем с яйцами, сахаром и вымешиваем до однородности.

Добавляем разрыхлитель и соль, вымешиваем.

Смешиваем манную крупу с масляной массой и вымешиваем до однородности.

Бананы режем кусочками и смешиваем с тестом.

Форму застилаем пергаментом или смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем манник около 30 – 40 минут.

Готовый и остывший манник можно просто посыпать сахарной пудрой или нанести крем, шоколадную пасту и т.д.

Манник на кефире без муки! Дети будут в восторге

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