Пирог из йогурта без муки и сахара. Йогуртовый десерт особенно подойдёт в жаркое время года

Пирог из йогурта без муки и сахара получается невероятно нежным и вкусным.
Пирог из йогурта без муки и сахара: ингредиенты
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Йогурт – 400 гр. (четыреста грамм)
- Крахмал – 40 гр. (сорок грамм)
Приготовление блюда:
- В глубокую миску пересыпьте 1 ст. подслащенного йогурта, добавьте к нему яйца, перемешайте венчиком до однородности. К ним просейте кукурузный крахмал.
- Массу ещё раз хорошо перемешайте. Йогуртовую массу перелейте в форму для выпекания, застланную бумагой для выпечки.
- Пирог выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 35 – 50 минут.
- Подавайте пирог слегка остывшим.
Пирог из йогурта — нежный и воздушный.
Пеките на здоровье!
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