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Пирог из йогурта без муки и сахара. Йогуртовый десерт особенно подойдёт в жаркое время года

Пирог из йогурта без муки и сахара получается невероятно нежным и вкусным.

Пирог из йогурта без муки и сахара: ингредиенты

Пирог из йогурта без муки и сахара

  1. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Йогурт – 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Крахмал – 40 гр. (сорок грамм)

Приготовление блюда:

Пирог из йогурта без муки и сахара. Йогуртовый десерт особенно подойдёт в жаркое время года 3

  • В глубокую миску пересыпьте 1 ст. подслащенного  йогурта, добавьте к нему яйца, перемешайте венчиком до однородности. К ним просейте кукурузный крахмал.
  • Массу ещё раз хорошо перемешайте. Йогуртовую массу перелейте в форму для выпекания, застланную бумагой для выпечки.
  •  Пирог выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 35 – 50 минут.
  • Подавайте пирог слегка остывшим.

Пирог из йогурта  — нежный и воздушный.

Пирог из йогурта без муки и сахара. Йогуртовый десерт особенно подойдёт в жаркое время года 4

Пеките на здоровье!

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