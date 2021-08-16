Бефстроганов по-домашнему. Блюдо готовится без усилий и умений

Бефстроганов по-домашнему очень легко готовится и понравится вашим родным и близким.
Бефстроганов по-домашнему: ингредиенты
- Шампиньоны – 200 г. (двести грамм)
- Мякоть говядины – 500 г. (пятьсот грамм)
- Мука – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Репчатый лук – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Горчица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Вода – 200 г. (двести грамм)
- Специи – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Говядину нарежьте небольшими брусочками.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Нарежьте шампиньоны пластинами.
- Лук обжарьте до золотистости, после добавьте грибы и при открытой крышке обжаривайте до выпаривания.
- В это время выложите на раскалённую сковороду говядину.
- Как только начнёт подрумяниваться мясо – добавьте муку и быстро перемешайте.
- К луку и грибам добавьте воду, горчицу, сметану и специи.
- Мясо со сковороды переложите в соус и тушите до мягкости.
Бефстроганов по-домашнему — вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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