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Бефстроганов по-домашнему. Блюдо готовится без усилий и умений

Бефстроганов по-домашнему очень легко готовится и понравится вашим родным и близким.

Бефстроганов по-домашнему: ингредиенты

Бефстроганов по-домашнему

  1. Шампиньоны – 200 г. (двести грамм)
  2. Мякоть говядины – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Мука – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Репчатый лук – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  5. Сметана – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  6. Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  7. Горчица – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  8. Вода – 200 г. (двести грамм)
  9. Специи – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Говядину нарежьте небольшими брусочками.
  • Лук нарежьте полукольцами.
  • Нарежьте шампиньоны пластинами.
  • Лук обжарьте до золотистости, после добавьте грибы и при открытой крышке обжаривайте до выпаривания.
  • В это время выложите на раскалённую сковороду говядину.
  • Как только начнёт подрумяниваться мясо – добавьте муку и быстро перемешайте.
  • К луку и грибам добавьте воду, горчицу, сметану и специи.
  • Мясо со сковороды переложите в соус и тушите до мягкости.

Бефстроганов по-домашнему — вкусно и сытно.

 

Бефстроганов по-домашнему. Блюдо готовится без усилий и умений 2

Приятного аппетита!

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