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Вишнёвый пирог на скорую руку. Ароматная выпечка для приятного чаепития

Вишнёвый пирог на скорую руку — простой и вкусный десерт на скорую руку, который удивит Вас восхитительным вкусом.

Вишнёвый пирог на скорую руку: ингредиенты

Вишнёвый пирог на скорую руку

  1. Вишнёвый компот без косточек — 1б.- 350 гр. (одна банка — триста пятьдесят грамм)  или замороженная — 300-400 гр. (триста-четыреста грамм)
  2. Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 1 ст, (один стакан)
  5. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  6. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  7. Ванильный сахар — 1 п. (один пакет)
  8. Сода — 1/2 ч. л (пол чайной ложки) либо разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)

Рецепт приготовления:

  • Отбросьте вишню на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость, затем слегка перемешайте с крахмалом или мукой. Если Вы используете замороженную вишню, не размораживая пересыпьте её крахмалом.
  • Взбейте венчиком сахар и яйца.
  • Затем добавьте сметану, растопленное масло, муку, разрыхлитель или соду и ванильный сахар.
  • Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
  • Тесто вылейте в форму, сверху разложите вишню, слегка вдавливая её в тесто.
  • Пирог выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
  • Сверху остывший пирог посыпьте сахарной пудрой.

Вишнёвый пирог на скорую руку — нежная и вкусная выпечка.

Вишнёвый пирог на скорую руку. Ароматная выпечка для приятного чаепития 4

Пеките на здоровье!

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