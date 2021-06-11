Вишнёвый пирог на скорую руку. Ароматная выпечка для приятного чаепития

Вишнёвый пирог на скорую руку — простой и вкусный десерт на скорую руку, который удивит Вас восхитительным вкусом.
Вишнёвый пирог на скорую руку: ингредиенты
- Вишнёвый компот без косточек — 1б.- 350 гр. (одна банка — триста пятьдесят грамм) или замороженная — 300-400 гр. (триста-четыреста грамм)
- Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 1 ст, (один стакан)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Ванильный сахар — 1 п. (один пакет)
- Сода — 1/2 ч. л (пол чайной ложки) либо разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)
Рецепт приготовления:
- Отбросьте вишню на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость, затем слегка перемешайте с крахмалом или мукой. Если Вы используете замороженную вишню, не размораживая пересыпьте её крахмалом.
- Взбейте венчиком сахар и яйца.
- Затем добавьте сметану, растопленное масло, муку, разрыхлитель или соду и ванильный сахар.
- Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
- Тесто вылейте в форму, сверху разложите вишню, слегка вдавливая её в тесто.
- Пирог выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
- Сверху остывший пирог посыпьте сахарной пудрой.
Вишнёвый пирог на скорую руку — нежная и вкусная выпечка.
Пеките на здоровье!
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