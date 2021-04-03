Сыр Маскарпоне в домашних условиях: Нужно всего 10 минут и 2 ингредиента

Сегодня у нас сыр Маскарпоне в домашних условиях. Готовить сливочный сыр Маскарпоне самим или же покупать его в магазине – выбор Ваш.

Мы же предлагаем Вам быстрый и очень легкий рецепт приготовления этого уникального сыра. Для изготовления этого сыра нужно всего 2 ингредиента и 10 минут Вашего реального времени.

Маскарпоне обычно используют при изготовлении различных десертов и кремов.

Сыр Маскарпоне в домашних условиях

литр жирных сливок (жирность должна превышать 33%)

две столовые ложки лимонного сока

Сыр Маскарпоне в домашних условиях: Как приготовить

Перелить жирные сливки в толстостенную кастрюлю.

Поставить кастрюлю на огонь средней величины.

При подогреве сливки в кастрюле перемешивать деревянной ложечкой.

Сливки довести до начала кипения, ни в коем случае нельзя кипятить.

Пока сливки нагреваются, помыть лимон, разрезать его пополам и выжать две столовые ложки лимонного сока. Лимон заранее достать из холодильника, чтобы сок был комнатной температуры.

Как только у сливок по краям кастрюли появятся маленькие пузыри, нужно спустить огонь на минимальный уровень.

Очень медленно, тоненькой струйкой влить лимонный сок в разогретые сливки. При этом нужно перемешивать сливки деревянной ложечкой в одном направлении.

Перемешивать в течение нескольких минут, пока не начнется процесс разделения сливок на крупинки.

Как только этот процесс запустится, нужно убрать кастрюлю с огня и положить ее в ледяную воду, чтобы сливки быстрее остыли.

Дуршлаг застелить стерилизованной марлей, сложенной в четыре слоя и положить в не очень глубокую емкость.

Остывшую массу перелить в дуршлаг и закрыть крышкой.

Отправить в холодильник часов на всю ночь.

Утром Ваш вкусный сливочный сыр Маскарпоне будет готов. Как видите изготовление этого сыра реально отнимет у Вас всего-то 10 минут.

Переложите сыр Маскарпоне в красивую посуду и держите в холодильнике не более пяти дней.

Сыр Маскарпоне в домашних условиях: Видео

Кушайте на здоровье!