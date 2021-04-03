Сыр Маскарпоне в домашних условиях: Нужно всего 10 минут и 2 ингредиента

Сегодня у нас сыр Маскарпоне в домашних условиях. Готовить сливочный сыр Маскарпоне самим или же покупать его в магазине – выбор Ваш.
Мы же предлагаем Вам быстрый и очень легкий рецепт приготовления этого уникального сыра. Для изготовления этого сыра нужно всего 2 ингредиента и 10 минут Вашего реального времени.
Маскарпоне обычно используют при изготовлении различных десертов и кремов.
Сыр Маскарпоне в домашних условиях
- литр жирных сливок (жирность должна превышать 33%)
- две столовые ложки лимонного сока
Сыр Маскарпоне в домашних условиях: Как приготовить
- Перелить жирные сливки в толстостенную кастрюлю.
- Поставить кастрюлю на огонь средней величины.
- При подогреве сливки в кастрюле перемешивать деревянной ложечкой.
- Сливки довести до начала кипения, ни в коем случае нельзя кипятить.
- Пока сливки нагреваются, помыть лимон, разрезать его пополам и выжать две столовые ложки лимонного сока. Лимон заранее достать из холодильника, чтобы сок был комнатной температуры.
- Как только у сливок по краям кастрюли появятся маленькие пузыри, нужно спустить огонь на минимальный уровень.
- Очень медленно, тоненькой струйкой влить лимонный сок в разогретые сливки. При этом нужно перемешивать сливки деревянной ложечкой в одном направлении.
- Перемешивать в течение нескольких минут, пока не начнется процесс разделения сливок на крупинки.
- Как только этот процесс запустится, нужно убрать кастрюлю с огня и положить ее в ледяную воду, чтобы сливки быстрее остыли.
- Дуршлаг застелить стерилизованной марлей, сложенной в четыре слоя и положить в не очень глубокую емкость.
- Остывшую массу перелить в дуршлаг и закрыть крышкой.
- Отправить в холодильник часов на всю ночь.
Утром Ваш вкусный сливочный сыр Маскарпоне будет готов. Как видите изготовление этого сыра реально отнимет у Вас всего-то 10 минут.
Переложите сыр Маскарпоне в красивую посуду и держите в холодильнике не более пяти дней.
Сыр Маскарпоне в домашних условиях: Видео
Кушайте на здоровье!
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