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Курица по-аджарски. Вкуснейшее блюдо, которое еще и красиво смотрится

Курица по-аджарски — безумно вкусное и очень ароматное блюдо, которое наполнит Ваш дом невероятным ароматом.

Курица по-аджарски: ингредиенты

Курица по-аджарски

  1. Топлёное сливочное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Курица
  3. Паприка — 2 ч. л (две чайные ложки)
  4. Чеснок — 5 з. (пять зубчиков)
  5. Кинза

Процесс приготовления:

  • Возьмите курицу, разрежьте вдоль и выложите на доску разрезом вниз. Со всех сторон хорошенько поперчите и посолите мясо.
  • Теперь приготовьте намазку: выложите в чашку паприку, добавьте кинзу и измельчённый чеснок.
  • Сковороду разогрейте с маслом, выложите туда курицу и на сильном огне обжарьте до получения золотистого цвета. Затем на среднем огне жарьте курицу с обеих сторон почти до готового состояния, крышкой накрывать не надо. Поверх курицы добавьте половину специй и ещё несколько минут продолжайте обжаривать. Затем переверните курицу и поверх выложите остальную часть специй. Обжарьте курицу ещё в течение минуты и снимите с огня.

Курица по-аджарски готова к подаче на стол.

Курица по-аджарски. Вкуснейшее блюдо, которое еще и красиво смотрится 2

Приятного Вам аппетита!

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