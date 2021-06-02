Курица по-аджарски. Вкуснейшее блюдо, которое еще и красиво смотрится

Курица по-аджарски — безумно вкусное и очень ароматное блюдо, которое наполнит Ваш дом невероятным ароматом.
Курица по-аджарски: ингредиенты
- Топлёное сливочное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Курица
- Паприка — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Чеснок — 5 з. (пять зубчиков)
- Кинза
Процесс приготовления:
- Возьмите курицу, разрежьте вдоль и выложите на доску разрезом вниз. Со всех сторон хорошенько поперчите и посолите мясо.
- Теперь приготовьте намазку: выложите в чашку паприку, добавьте кинзу и измельчённый чеснок.
- Сковороду разогрейте с маслом, выложите туда курицу и на сильном огне обжарьте до получения золотистого цвета. Затем на среднем огне жарьте курицу с обеих сторон почти до готового состояния, крышкой накрывать не надо. Поверх курицы добавьте половину специй и ещё несколько минут продолжайте обжаривать. Затем переверните курицу и поверх выложите остальную часть специй. Обжарьте курицу ещё в течение минуты и снимите с огня.
Курица по-аджарски готова к подаче на стол.
Приятного Вам аппетита!
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