Бутерброды с печенью трески: эти бутерброды будут пользоваться особым успехом

Бутерброды с печенью трески всегда пользуются большим успехом. Печень трески это настоящий деликатес. Она очень полезна!

Бутерброды с печенью трески: ингредиенты

1 (один) зубчик чеснока 200 (двести) гр – хлеба 20 (двадцать) гр – растительного масла

Для украшения:

50 (пятьдесят) гр – черри 50 (пятьдесят) гр – оливок

Для начинки:

100 (сто) гр – плавленого сыра 200 (двести) гр – печени трески 2 (две) ст. ложки – майонеза 2 (две) шт – яиц 1 (одна) шт – огурцов Черный молотый перец по вкусу Петрушка по вкусу

Бутерброды с печенью трески: рецепт

Хлеб нарежьте средней толщины кусочками

Обжарьте их до румяной корочки на сковороде с растительным маслом

Натрите с обеих сторон хлеб чесноком

Займемся начинкой. Печень трески с ее жидкостью помните вилкой. Яйца вареные натрите на терке. Плавленый сыр тоже натрите на терке. И смешайте все ингредиенты

Заправьте начинку майонезом, посолите. И распределите на кусочки хлеба

Украсьте сверху кусочками огурца, помидорами черри, зеленью и оливками

Бутерброды с печенью трески готовы: Видео

Выглядит очень красиво. А печень трески идеально сочетается с яйцами и майонезом и сыром. Такая начинка отлично подойдет и для тарталеток. Все останутся в полном восторге от такой закуски!

Готовьте на здоровье!