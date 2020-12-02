Бутерброды с печенью трески: эти бутерброды будут пользоваться особым успехом

Бутерброды с печенью трески всегда пользуются большим успехом. Печень трески это настоящий деликатес. Она очень полезна!
Бутерброды с печенью трески: ингредиенты
- 1 (один) зубчик чеснока
- 200 (двести) гр – хлеба
- 20 (двадцать) гр – растительного масла
Для украшения:
- 50 (пятьдесят) гр – черри
- 50 (пятьдесят) гр – оливок
Для начинки:
- 100 (сто) гр – плавленого сыра
- 200 (двести) гр – печени трески
- 2 (две) ст. ложки – майонеза
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (одна) шт – огурцов
- Черный молотый перец по вкусу
- Петрушка по вкусу
Бутерброды с печенью трески: рецепт
- Хлеб нарежьте средней толщины кусочками
- Обжарьте их до румяной корочки на сковороде с растительным маслом
- Натрите с обеих сторон хлеб чесноком
- Займемся начинкой. Печень трески с ее жидкостью помните вилкой. Яйца вареные натрите на терке. Плавленый сыр тоже натрите на терке. И смешайте все ингредиенты
- Заправьте начинку майонезом, посолите. И распределите на кусочки хлеба
- Украсьте сверху кусочками огурца, помидорами черри, зеленью и оливками
Бутерброды с печенью трески готовы: Видео
Выглядит очень красиво. А печень трески идеально сочетается с яйцами и майонезом и сыром. Такая начинка отлично подойдет и для тарталеток. Все останутся в полном восторге от такой закуски!Готовьте на здоровье!
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