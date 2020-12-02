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Бутерброды с печенью трески: эти бутерброды будут пользоваться особым успехом

Бутерброды с печенью трески всегда пользуются большим успехом. Печень трески это настоящий деликатес. Она очень полезна!

Бутерброды с печенью трески: ингредиенты

Бутерброды с печенью трески

  1. 1 (один) зубчик чеснока
  2. 200 (двести) гр – хлеба
  3. 20 (двадцать) гр – растительного масла

Для украшения:

  1. 50 (пятьдесят) гр – черри
  2. 50 (пятьдесят) гр – оливок

Для начинки:

  1. 100 (сто) гр – плавленого сыра
  2. 200 (двести) гр – печени трески
  3. 2 (две) ст. ложки – майонеза
  4. 2 (две) шт – яиц
  5. 1 (одна) шт – огурцов
  6. Черный молотый перец по вкусу
  7. Петрушка по вкусу

Бутерброды с печенью трески: рецепт

Бутерброды с печенью трески

  • Хлеб нарежьте средней толщины кусочками
  • Обжарьте их до румяной корочки на сковороде с растительным маслом
  • Натрите с обеих сторон хлеб чесноком
  • Займемся начинкой. Печень трески с ее жидкостью помните вилкой. Яйца вареные натрите на терке. Плавленый сыр тоже натрите на терке. И смешайте все ингредиенты
  • Заправьте начинку майонезом, посолите. И распределите на кусочки хлеба
  • Украсьте сверху кусочками огурца, помидорами черри, зеленью и оливками

Бутерброды с печенью трески готовы: Видео

Выглядит очень красиво. А печень трески идеально сочетается с яйцами и майонезом и сыром. Такая начинка отлично подойдет и для тарталеток. Все останутся в полном восторге от такой закуски!

Готовьте на здоровье!

Бутерброды с печенью трески

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