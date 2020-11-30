Пряничный домик: рецепт торта на Новый год и Рождество

Когда хочется порадовать своих близких и испечь им что-то по-настоящему сказочное, можно смело попробовать испечь пряничный домик. Этот вкусный десерт не требует особых навыков мастерства выпечки, правда, придется уделить ему некоторое время, чтобы создать настоящую вкусную сказку.

Сам пряничный домик «Cказка» состоит из трех главных составляющих:

Из конфет, лучше всего подойдут готовые леденцы круглой формы вроде M&M’s. А вот глазурь и тесто нужно приготовить.

Приготовление теста для пряничного домика:

Вариантов подходящего теста для пряничного домика очень много. Главным условием является, при выборе рецепта, чтобы тесто было пластичным и из него можно было вырезать фигуры. С этой целью можно использовать песочное тесто с минимумом ингредиентов , а можно замесить традиционное тесто для новогоднего пряничного домика.

Вариант 1. Медово-пряное тесто

Понадобятся:

3 стакана просеянной высококачественной муки;

4 столовых ложки меда;

100 г сухого сахарного песка;

50 г жирного сливочного масла;

2 яйца;

1 чайная ложка (без горки) обычной пищевой соды;

2 столовых ложки (по желанию) коньяка;

50 мл воды;

1 чайная ложка специй (корицы, гвоздики, кардамона, имбиря, мускатного ореха);

Противни;

Пергаментная бумага;

Шаблоны для пряничного домика.

Пошаговое приготовление:

В глубокую посудину необходимо налить воду.

Сюда же отправить мед, сахар и масло.

Все ингредиенты нужно подогреть. При этом очень важно следить за тем, чтобы смесь не закипела. Ориентировочная температура прогрева – около 70 градусов.

Затем в массу необходимо отправить специи и половину отмеренной муки. С огня не снимаем!

Быстро помешивая ложкой или лопаткой, нужно заварить тесто, избегая образования комков.

Совет. Если, все же, комков избежать не удалось, положение может спасти сито. Просто протрите готовую смесь сквозь него, и масса станет равномерно однородной.

В таком виде будущему тесту необходимо дать остыть. Затем сюда отправляются яйца и коньяк.

И только потом в тесто добавляется оставшаяся мука. На этом этапе его нужно хорошо вымесить, чтобы масса получилась очень гладкой.

Из готового теста скатываем шар, обматываем его пищевой пленкой и отправляем в холодное место на 1 час.

После этого из теста можно вырезать будущие детали домика, раскатав его и воспользовавшись шаблонами.

Выпекать все детали необходимо на противне, устланном пергаментом, в прогретой до 190 градусов духовке, в течение 15-20 минут.

Важно! Следите за тем, чтобы коржи не пересушились. В горячем виде они должны быть мягкими и только после остывания, выпечка твердеет.

Вариант 2. Медово-имбирное тесто

Понадобятся:

250 г свежего жирного сливочного масла;

1 стакан сухого сахарного песка;

80 г натурального меда;

2 свежих куриных яйца;

750 г просеянной высококачественной муки;

1,5 столовых ложки молотого имбиря (можно заменить свежим корнем, натертым на терке);

1,5 чайных ложки соды;

1,4 чайная ложка гвоздики;

1 чайная ложка лимонного сока;

Противни;

Пергаментная бумага;

Шаблоны для стенок домика.

Приготовление:

Поставив глубокую посудину на водяную баню, смешиваем в ней сахар, специи и мед. Массу нужно часто помешивать до полного растворения сахара. После этого, сюда же, не прекращая прогревать массу, добавляем яйца и масло. Все хорошенько теперь нужно смешать, чтобы тесто получилось без комочков.

Дальше в заваренное тесто нужно добавить соду и снова хорошо перемешать. И завершающим этапом приготовления будущих коржей является добавление к массе просеянной муки. После этого все нужно вымесить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стенок посудины.

В таком виде, тесто скатывается в шар и охлаждается.

В это время можно подготовить противень и духовку. Духовку прогреваем до 180 градусов, а противни устилаем пергаментной бумагой.

Понадобятся еще шаблоны для домика. Можно выбрать любые варианты.



После этого охлажденное тесто нужно раскатать и вырезать из него конструкцию будущего пряничного домика. Выпекать отдельные детали необходимо около 7 минут.Ну, а когда все коржи будут выпечены их нужно соединить с помощью глазури, а затем украсить.

Приготовление глазури (айсинга)

Понадобятся:

1 яичный белок;

150 г просеянной сахарной пудры;

1 чайная ложка лимонного сока.

Примечание: все компоненты указаны в минимальных пропорциях и необходимое количество можно рассчитать, исходя из того, насколько много вам нужно готовой глазури для украшения.

Приготовление:

С помощью венчика, взбиваем охлажденный белок, не пытаясь добиться появления крепкой пены. Сама масса должна быть просто пенистой и белой.

Затем к белку необходимо добавить сахарную пудру и все хорошенько размешать.

В конце к айсингу добавляем лимонный сок и снова тщательно размешиваем.

Сборка домика

Теперь будем разбираться, как сделать пряничный домик. Чтобы соединить все детали, необходимо, по краю коржа, щедро нанести глазурь и прикрепить к ней нужную деталь будущего пряничного домика. В таком виде соединяемые коржи необходимо немного придержать, чтобы айсинг схватился.

Так соединяются все детали: стены, крыша и прочее.

Затем домик можно украшать.

Для этого глазурь накладывается в кондитерский мешок с не очень тонкой насадкой-трубочкой. Рисунки можно наносить как уже на сформированный пряничный домик, так и на отдельные его детали.

Как это делать, зависит от вашей фантазии. Можно нарисовать полосы, спирали, снежинки, снег и прочие элементы декора. Ну, а поверх готовый пряничный домик можно щедро посыпать мелкими конфетами.

Вот несколько вариантов украшения нарядного десерта.

После этого готовый пряничный домик сказку можно подавать к праздничному новогоднему столу. Наверняка, он станет одним из главных украшений предстоящего застолья. Идеально и для Рождества!

Кстати, с помощью этих ингредиентов можно сделать не только пряничный домик, а еще и выпечь пряники и даже украшения на елку.

Все зависит от вашей фантазии и настроения на грядущее праздничное волшебство, которое, непременно случится, если очень-очень в него поверить.