Из кучи рецептов полюбила самый лучший рецепт огурцов на зиму. Вкусные, хрустящие и хранить их можно долго

Огурчики получаются ароматными и хрустящими, они отлично сохраняются долгое время в кладовке. Лучше выбирать небольшие плоды, как говорится, «на один укус». Но и крупные овощи получаются вкусно, прекрасно подходят для салатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

листья смородины, хрена и т.д;

перец душистый и горошек, по 5 шт;

гвоздика, 2 шт;

острый перец по вкусу;

чеснок;

лист лавровый, 1 шт в банку;

соль, 1 ч.л;

сахар, 2 ч.л;

уксус 9 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Огурчики промываем, отрезаем хвостики. Если овощи вялые, лучше замочите их в чистой и холодной воде на пару часиков.

Банки и крышки стерилизуем, листву хорошо промываем.

На дно банок укладываем зелень и перец, корень хрена кусочками, дольки чеснока.

Совет: многие не любят гвоздику в огурцах, поэтому можно обойтись и без нее.

Плотно укладываем огурцы и сверху кладем еще траву и лавровый лист.

В каждую баночку всыпаем соль и сахар.

Ставим банки в кастрюлю на полотенце и наливаем в них кипяток.

В саму кастрюлю также вливаем горячую воду.

Стерилизуем банки после закипания 10 минут. Если закрываете 2 л банки – стерилизуем 15 минут, 3 л банки – 20 минут

Вливаем уксус и плотно закручиваем крышки.

Переворачиваем банки, укутываем и оставляем остывать.

Храним огурцы в любом месте, в кладовке и в подвале.

Вкусные и красивые огурчики будут кстати на любом столе в качестве любимой закуски.