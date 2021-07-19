Из кучи рецептов полюбила самый лучший рецепт огурцов на зиму. Вкусные, хрустящие и хранить их можно долго

Огурчики получаются ароматными и хрустящими, они отлично сохраняются долгое время в кладовке. Лучше выбирать небольшие плоды, как говорится, «на один укус». Но и крупные овощи получаются вкусно, прекрасно подходят для салатов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- листья смородины, хрена и т.д;
- перец душистый и горошек, по 5 шт;
- гвоздика, 2 шт;
- острый перец по вкусу;
- чеснок;
- лист лавровый, 1 шт в банку;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 2 ч.л;
- уксус 9 %, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Огурчики промываем, отрезаем хвостики. Если овощи вялые, лучше замочите их в чистой и холодной воде на пару часиков.
Банки и крышки стерилизуем, листву хорошо промываем.
На дно банок укладываем зелень и перец, корень хрена кусочками, дольки чеснока.
Совет: многие не любят гвоздику в огурцах, поэтому можно обойтись и без нее.
Плотно укладываем огурцы и сверху кладем еще траву и лавровый лист.
В каждую баночку всыпаем соль и сахар.
Ставим банки в кастрюлю на полотенце и наливаем в них кипяток.
В саму кастрюлю также вливаем горячую воду.
Стерилизуем банки после закипания 10 минут. Если закрываете 2 л банки – стерилизуем 15 минут, 3 л банки – 20 минут
Вливаем уксус и плотно закручиваем крышки.
Переворачиваем банки, укутываем и оставляем остывать.
Храним огурцы в любом месте, в кладовке и в подвале.
Вкусные и красивые огурчики будут кстати на любом столе в качестве любимой закуски.
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