Томат в снегу– зимний помидор: зимой едим, как летом

Томаты, закрытые в таком маринаде с чесноком – это пикантная и ароматная закуска. Вкус у таким томатов просто непередаваем, и вы всегда будете их делать на зиму.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 2.5 кг;

чеснок, 20 зубчиков;

уксус 9 %, 100 мл;

сахар, 100 г;

соль, 2 ст.л4

вода, 2 л.

Процесс приготовления

Я для этого рецепта всегда беру небольшие томаты, плотные, но обязательно спелые.

Промываем овощи, чеснок пропускаем через пресс или измельчаем блендером.

Укладываем томаты в чистые банки и заливаем кипятком.

Совет: чтобы стекло не лопнуло, ставьте в каждую банку ложку.

Накрываем крышками и оставляем на 10 минут.

Сливаем воду в кастрюлю и добавляем уксус, соль и сахар.

Доводим до кипения, варим до растворения соли и сахар.

Во все банки раскладываем равное количество измельченного чеснока.

Разливаем кипящий маринад в банки.

Закручиваем плотно крышками и каждую банку интенсивно встряхиваем, чтобы чеснок разошелся по банке.

Оставляем остывать под укрытием и храним в подвале или кладовке.

Такие маринованные томаты точно вам понравятся, не только из-за простого и быстрого рецепта, но и из-за потрясающего вкуса и аромата овощей.