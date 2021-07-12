Томат в снегу– зимний помидор: зимой едим, как летом

Томаты, закрытые в таком маринаде с чесноком – это пикантная и ароматная закуска. Вкус у таким томатов просто непередаваем, и вы всегда будете их делать на зиму.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, 2.5 кг;
- чеснок, 20 зубчиков;
- уксус 9 %, 100 мл;
- сахар, 100 г;
- соль, 2 ст.л4
- вода, 2 л.
Процесс приготовления
Я для этого рецепта всегда беру небольшие томаты, плотные, но обязательно спелые.
Промываем овощи, чеснок пропускаем через пресс или измельчаем блендером.
Укладываем томаты в чистые банки и заливаем кипятком.
Совет: чтобы стекло не лопнуло, ставьте в каждую банку ложку.
Накрываем крышками и оставляем на 10 минут.
Сливаем воду в кастрюлю и добавляем уксус, соль и сахар.
Доводим до кипения, варим до растворения соли и сахар.
Во все банки раскладываем равное количество измельченного чеснока.
Разливаем кипящий маринад в банки.
Закручиваем плотно крышками и каждую банку интенсивно встряхиваем, чтобы чеснок разошелся по банке.
Оставляем остывать под укрытием и храним в подвале или кладовке.
Такие маринованные томаты точно вам понравятся, не только из-за простого и быстрого рецепта, но и из-за потрясающего вкуса и аромата овощей.
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